El Elche saldrá a por todas ante el Rayo Vallecano en el partido de dieciseisavos de final de la Copa del Rey. "Los que tienen que jugar están con mucho entusiamo", aseguró el entrenador, Jorge Almirón, quien hace unos momentos ofrecía una rueda de Prensa en la que mostraba su confianza en recuperar a al menos tres de los lesionados para el partido del martes ante el Real Valladolid. "Diego y Boyé, también Carrillo, están cerca de poder recuperarse para el martes. Los jugadores saben que se trata de un partido importante y quieren estar", aseguraba.

De hecho, el entrenador reconocía, aunque con ciertos rodeos, que la prioridad está en LaLiga y en ese partido ante los pucelanos. Almirón prepara el encuentro contando con suplentes y canteranos, pero será un equipo "que pueda competir". Los que "normalmente no juegan participarán todos", señaló.

El míster del Elche espera "cuatro, cinco, seis jugadores" de refuerzo en lo que resta de plazo para los fichajes de invierno. "Hasta no conocer las incorporaciones no hablaré con los jugadores descartados. Desesperado por que lleguen refuerzos no estoy, sería bueno si vienen a eso, a reforzar, pero no estoy desesperado. Quiero que todos los que están lesionados se recuperen pronto, eso sí", añadía.

"Trataremos de hacer un buen partido mañana", concluyó.