El apodo de «El dueño de la pelota», con el que se le conoce a Bragarnik en Argentina, no se lo pusieron por casualidad. El máximo accionista del Elche controla y asesora deportivamente a numerosos equipos de Argentina, parte de Sudamérica y México con los que van moviendo y jugando con los futbolistas y entrenadores que tiene en su agencia de representación.

Y eso es lo que ha hecho con Jorge Almirón. A pesar de que, de puertas para afuera, la salida del técnico argentino ha sido una «dimisión» o por la «decisión de no seguir en el equipo», como señaló el propio preparador después del partido frente al Celta, esa determinación contó con muchos más factores internos.

En un principio, Almirón no estaba dispuesto a dejar el Elche, pero en el mismo estadio de Balaídos mantuvo una larga charla con Bragarnik y el máximo accionista de la entidad franjiverde terminó convenciéndolo de que lo mejor era que abandonará, porque la situación era ya insostenible y las críticas estaban arreciendo cada vez con más intensidad, tanto hacia el entrenador como hacia su propia persona.

Después de una intensa conversación -por eso tardó casi una hora en acudir a la sala de prensa- y tras comentárselo Almirón a sus ayudantes: Diego Osses (preparador físico) y Pablo Manusovich (analista) se llegó a acuerdo para dejar el conjunto ilicitano.

A cambio, Bragarnik le ofreció al técnico ser el nuevo entrenador de Defensa y Justicia, equipo al que asesora el inversor argentino y cuyo banquillo se ha quedado libre después de que Hernán Crespo se haya marchado al Sao Paulo de Brasil. Además, en Defensa y Justicia, Almirón también podrá llevarse a sus ayudantes porque los del anterior preparador también le van a acompañar en su nueva aventura brasileña.

El máximo accionista del Elche es asesor deportivo del club argentino. De hecho, se marchó de tierras ilicitanas para estar presente en la final de la Copa Sudamericana frente a Lanús y, desde entonces no ha regresado, no estando presente en el Martínez Valero durante los últimos días del mercado de invierno, algo que se entendió muy poco, dada la grave situación del cuadro franjiverde.

Durante ayer sábado, desde diferentes medios argentinos aseguraban que Jorge Almirón iba a ser el nuevo entrenador de Defensa y Justicia, donde ya estuvo en dos ocasiones anteriores. Algo que ratifican claramente todos los movimientos que se produjeron en el estadio de Balaídos el pasado viernes tras la conclusión del encuentro frente al Celta.

Búsqueda del nuevo técnico

A la vez que se pactaba la salida del banquillo del Elche del preparador argentino, Bragarnik encargó al director deportivo, Nico Rodríguez, que en Vigo estuvo acompañado por su ayudante Dani Carmona, que buscase opciones de nuevos entrenadores El perfil que se quiere es que tenga un amplio conocimiento de la Primera División española.

Rápidamente empezaron los ofrecimientos y las llamadas telefónicas. El casting estaba en marcha y la decisión se tenía que tomar de forma rápida porque el nuevo inquilino del banquillo del Elche debería estar mañana lunes al frente del equipo para comenzar a preparar el partido del próximo sábado (14 horas), frente al Eibar, un rival directo en la lucha por la permanencia y que va a ser una auténtica final para el futuro conjunto ilicitano.

Los primeros nombres que comenzaron a aparecer fueron los de Javi Calleja, un técnico joven, que realizó en buen papel en el Villarreal.

Otro fue el de Fran Escribá, el gran héroe del ascenso a Primera de la temporada 2012-2113, batiendo todos los récords y que consiguió mantener al Elche dos temporadas en la Liga de las Estrellas con un bajo presupuesto y una plantilla limitada. El técnico valenciano es el favorito de la afición por su pasado y el máximo accionista está dispuesto a hacer un guiño a los seguidores y está intentando traerlo. Escribá no termina de ver claro el proyecto, pero sabe que es una de sus últimas opciones para seguir entrenando en Primera y no descarta aceptar.

También está sobre la mesa, según avanzó ayer Cope Elche, la opción de Víctor Sánchez del Amo, que gusta por su experiencia y por haber vivido situaciones casi imposibles, igual que la atraviesa el Elche, en el Deportivo y en el Málaga. Incluso, Nico Rodríguez tiene la baza de Juan Ramón López Muñiz, con el que mantiene una buena amistad - también es asturiano- tiene experiencia y la temporada pasada ya fue capaz de salvar al Alavés.

Fran Escribá es ahora mismo el mejor colocado y, si al final, se decide a dar el paso adelante y regresar al Martínez Valero será el elegido, algo que recibiría con agrado la decepcionada afición.

La segunda peor racha de la historia del club ilicitano en Primera División

Tras su derrota ante el Celta (3-1), el Elche acumula 16 jornadas sin lograr la victoria en la presente Liga, lo que iguala su segundo peor registro en las 22 temporadas que ha competido en Primera División durante sus 98 años de historia. En la campaña 1988-89, en la que terminó descendiendo a Segunda como colista, el conjunto ilicitano también estuvo 16 partidos sin ganar. Logró derrotar al Murcia (3-0) el 19 de febrero de 1989 y ya no volvió en las 16 jornadas que restantes. La peor racha de toda la historia de la entidad franjiverde fue en la temporada 1970-71, en la que estuvo 19 jornadas consecutivas sin ganar, lo que pagó con el descenso a Segunda tras doce temporadas en Primera. En aquella ocasión el Elche venció en la tercera jornada al Sporting (5-0), en el mes de septiembre, y no volvió a ganar hasta el mes de febrero con la visita del Zaragoza (2-1) tras haber sumado once victorias y ocho empates.