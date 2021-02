El "efecto Escribá" ha surtido efecto. Elche ha logrado vencer después de 17 partidos en el estreno del técnico valenciano. Los franjiverdes han sumado tres puntos vitales frente a un rival directo como es el Eibar, al que iguala a 21 puntos y le gana el "gol-average" particular. El gol de Dani Calvo, tras una jugada de estrategia en el primer tiempo, ha permitido al conjunto ilicitano lograr un triunfo balsámico, que permite ver el futuro con más optimismo.

Como era de esperar, Fran Escribá no realizó ninguna revolución en el once inicial con respecto al que venía jugando con Almirón. Siguió apostando por dos delanteros: Lucas Boyé y Guido Carrillo. La mayor novedad estuvo en el centro de la defensa donde Dani Calvo, que apenas jugaba con el técnico argentino, fue titular junto a Gonzalo Verdú. Barragán y Mojica, una vez recuperado de sus molestias, ocuparon los laterales. En el doble pivote se mantuvieron Marcone y Raúl Guti, mientras que en las bandas Rigoni empezó en la izquierda a pierna cambiada y Tete Morente actuó por la derecha, en lugar de Josan, quien inicialmente se quedó en el banquillo tras estar toda la semana entre algodones.

El Elche empezó siendo un equipo ordenado en el campo, que a diferencia de con Almirón, no se complicó intentando salir con el balón jugado desde atrás. La premisa era clara: el balón lo más lejos posible del área. Además de sacrificio a la hora de presionar tras pérdida de balón. Otro de los cambios fue la defensa adelantada en las faltas laterales con la línea en el área grande.

El primer susto lo dio el Eibar con un centro de Pedro León a los dos minutos que remató de cabeza Sergi Enrich y detuvo Edgar Badia. A los franjiverdes, a pesar de costarle llegar al área contraria, no pasaba grandes apuros. Los armeros tuvieron más el control en el primer tiempo, aunque ambos equipos apostaron por el juego directo, por lo que el centro del campo apenas exisitó.

En el minuto 32, en un saque de esquina, ya se vio la estrategia de Escribá. Saque en corto, balón hacia atrás sobre Barragán y el centro al segundo palo lo remató de forma impecable Dani Calvo por toda la escuadra. Lo más difícil se había conseguido.

En la recta final del primer tiempo, el encuentro se endureció y el conjunto ilicitano se defendió con uñas dientes para llegar al descanso con ventaja en el marcador.

En la segunda parte parecía que los franjiverdes iban a sufrir, pero lo hicieron menos que en la primera. Incluso a la contra pudieron sentenciar el encuentro. En el minuto 58, una gran jugada de Barragán, que se desdobló por la banda, dejó el balón a Raúl Guti, que remató desviado. En el 59, un centro desde la banda derecha y Lucas Boyé disparó mal. En el 65, Josan también remató de forma defectuosa con la izquieda tras una gran jugada de Tete Morente.

El Eibar no puso en apuros la portería de Edgar Badía a pesar de intentarlo. Tan solo lo hizo en un centro de Pozo que no encontró rematador. Y en el 81, otro centro de Barragán no lo remató bien Pere Milla, quien dudó en dejarle el balón a Josan.

Escribá movió el banquillo en el segundo tiempo para mantener la intensidad. Josan entró por Rigoni, desplazando a Tete Morente, que fue el jugador más desequilibrante, a la izquierda. En la recta final, el nuevo técnico del Elche también dio entrada a Josema, Pere Milla, Cifu y Mfulu por Mojica, Guido Carrillo, Barragán y Lucas Boyé, que estaban muy cansados tras haber realizado un gran desgaste físico.

Al final, el Elche celebró la victoria como su fuera una final y ahora se ve con vida para conseguir el objetivo de la permanencia.

FICHA TÉCNICA:

ELCHE: Edgar Badia, Barragán (Cifu, m. 85), Gonzalo Verdú, Dani Calvo, Mojica (Josema, m. 79), Iván Marcone, Raúl Guti, Tete Morente, Rigoni (Josan, m. 61), Lucas Boyé (Mfulu, m. 85) y Guido Carrillo (Pere Milla, m. 85).

EIBAR: Dmitrovic, Pozo, Arbilla, Bigas, Cote (Álex García, m. 70), Diop (Soares, m. 70), Edu Expósito, Pedro León (Inui, m. 70), Bryan Gil, Kike García y Sergi Enrich (Mutu, m.56)

GOL: 1-0 m. 32, Dani Calvo.

ÁRBITRO: Cordero Vega, del colegio cántabro. Mostró tarjetas amarillas a Gonzalo Verdú (m. 41), Iván Marcone (m. 52) y a Bryan Gil (m. 92).

ESTADIO: Martínez Valero. Sin público.