El Elche va a salir “con todo y a por todas en Sevilla”. Así lo aseguraba hace unos momentos el entrenador franjiverde, Fran Escribá, que exponía que “todo lo que vamos a hacer mañana es pensando en el Sevilla. No vamos a reservar a nadie pensando en Getafe. Voy a sacar el mejor once pensando en este partido. Mi idea es competir mañana, intentar ganar, por supuesto, y después del partido, ocurra lo que ocurra, ya pensaremos en el siguiente rival”.

El técnico recordó que en el último encuentro ante el Real Madrid, "el equipo dio una buena imagen, compitió, estuvo cerca del empate. Queda un poco en el aire el tema de que se perdió un punto. Yo realmente pienso que se perdieron tres puntos porque sinceramente vi opciones de ganar. Lógicamente cuando te empatan y luego te ganan pues todos echamos de menos ese punto. Pero creo que el equipo incluso tuvo en un momento dado muchas opciones de ganar. El equipo competió muy bien y eso nos sirve para tener la sensación de que el camino que hemos marcado es el correcto".

Esas sensaciones son positivas, según Escribá: "El equipo se está viendo competir. Ahora, vamos a jugar contra un equipo al que nos hemos enfrentado hace muy poquitos días en un partido muy igualado y que ganamos bien, pero mañana va a ser un choque muy complicado ante un rival que con independencia de que ha quedado eliminado de Copa y Champions, es un gran equipo y el año que viene va a estar de nuevo en Liga de Campeones. Además, aunque tiene alguna baja, las soluciones que tiene demuestran el nivel de esa plantilla".

Sobre el rival, el entrenador franjiverde considera que “si no tienen a un jugador internacional por un país lo tienen por otro. Tiene grandes jugadores en todas las posiciones. Es verdad que tiene algún sancionado o lesionado, pero es que cualquiera de los futbolistas del Sevilla es internacional y tienen un nivel extraordinario”. “Entonces, preparamos el partido pensando en todas las opciones. Incluso la que ocurrió aquí, en la que el rival acabó con más delanteros que con los que suele jugar. Lo planteamos pensando en todo. Todo lo tenemos más o menos previsto. Con la ventaja de que hemos competido contra ellos hace pocos días y nos sirve para analizarlos”.

El míster cree que el partido puede ser "similar" al de hace pocos días porque "los dos equipos intentamos jugar a lo que somos. El Sevilla es un equipo que se siente bien con balón, porque tiene efectivos para ello, y que de medio campo hacia adelante tiene jugadores para atacar muy bien. Hemos analizado el partido con calma y hemos visto que el Elche estuvo muy bien en todo momento. Anulamos muchas de las virtudes que tienen y cuando nos desplegamos en ataque llegamos con bastantes efectivos. Ese día hicimos un partido muy completo. ¿Qué puede ser diferente mañana? Puede tener alguna diferencia porque algún jugador por el camino cambia y eso puede generar alguna diferencia a nivel individual, pero yo creo que a nivel equipo ambos somos muy reconocibles".

Para Escribá, "el Sevilla lleva dos años compitiendo muy bien, jugando muy bien al fútbol, es un equipo que tiene mucha llegada, físicamente muy fuerte. No va a cambiar tanto el concepto de los dos equipos. Este partido también va a depender mucho del número de aciertos. No solo de los errores nuestros o suyos. Vamos a estar muy concentrados los 90 minutos, va a ser un partido muy exigente. Nuestra idea es ganar y desde luego mañana es a lo que vamos".

Lesionados

Barragán "no llega, no queremos forzar. Sí tenemos la sensación de que podría estar contra el Getafe, lo cual es una de las buenas noticias de la semana, pero como tenemos gente fuera que está bien preferimos no forzar". Rigoni "también está bien ya. Tenemos la duda de si lo dejamos y que entrene fuerte aquí y ya esté para Getafe seguro o que, incluso, viaje con nosotros a Sevilla".

Y Piatti "está perfecto. Ya viaja porque está en condiciones. Hablé con él y a mí me transmitió la sensación de que está muy bien. Me dijo que se veía para competir. Así que una alegría contar con Pablo ya para mañana".

Gonzalo y Javi Villar

Según el técnico, "además de que se parece mucho, es un clon de su hermano físicamente ,es un joven que ha trabajado muy bien con nosotros esta semana, que no debe preocuparse ahora mismo por hasta dónde va a llegar, pero que evidentemente tiene unas condiciones muy buenas. Tan buenas, o incluso en algunas cosas mejores que Gonzalo y ya hemos visto en qué futbolista se ha convertido su hermano”.

Situación clasificatoria

El hecho de que el Elche juegue este partido atrasado significa que "no tienes que mirar lo que hacen los demás, es una oportunidad para sumar que otros ya no tienen. En el 90% de los equipos donde he estado, salvo el año del ascenso que subimos con mucha antelación, los objetivos se consiguen a última hora, en la parte final de la temporada. Eso es lo habitual pero no solo para nosotros. Todos estamos peleando por nuestros objetivos, ya sea la permanencia, ya sea Champions o Europa League, hasta el final. Yo creo que este año va a ser así. Estamos muchos equipos igualados pero creo que eso va a ser hasta el final. En condiciones normales lo lógico es que entremos en esas tres o cuatro últimas jornadas con esa situación de que haya 5/6 equipos todavía luchando por el mismo objetivo".

"La mentalidad del vestuario y el cuerpo técnico es intentar sumar en Sevilla y si podemos escalar posiciones, mejor; no pensamos en seguir fuera del descenso porque el resto no juega sino que la sensación es que el equipo puede ganar ante cualquiera. Pero no creo que a partir del partido de mañana vaya a ser cuesta abajo, sino que esto es cuesta arriba hasta el final. Y la experiencia me dice que es así. Sería un error pensar que el Sevilla es el último partido que es imposible ganar, porque no lo es, pero también es un error pensar en el ahora ya nos tocan rivales menores como el Getafe o El Huesca o el Betis. Pensar que esos equipos son más fáciles, sería un error absoluto", puntualiza el preparador valenciano.

También sería" un error pensar que ganamos los de casa y perdemos los de fuera. Va a ser muy difícil ganar todos los de casa, pero también estoy convencido de que puntuaremos fuera. Si alguna ventaja hay con la pandemia, que no lo es porque a nadie le gusta jugar sin gente, es que se nota menos que juegas fuera por la falta de público".

Rotaciones

Según Escribá, "siempre pienso en sacar el mejor once, lo cual no significa que sea el mismo once. Y sí es verdad que ha habido 4 días entre partido y partido, pero es también cierto que los jugadores en este tiempo recuperan bien. Solo pienso en el partido de mañana y no creo que exista necesidad de realizar rotaciones. No veo al equipo cansado, lo veo bien. Es una obsesión que el equipo llegue fresco y yo creo que mañana llegarán todos frescos, lo cual me da opciones para sacar el equipo que quiera. Sé que cualquiera que saque me da tranquilidad porque estoy seguro de que me van a responder".

Ambiente

El entrenador concluyó asegurando que su equipo "es un grupo muy unido y que quiere. Es verdad que hemos cambiado algunas cosas de juego y hemos mejorado algo los resultados durante estas semanas. Y eso da alegría al grupo y confianza. Veo que los jugadores creen y es un grupo muy entregado a la profesión y al escudo y que lo van a dar todo hasta el final".