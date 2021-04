Escribá: "Quiero que el partido del Valladolid lo vivamos como una final"

La cuenta atrás ha comenzado y Fran Escribá, entrenador del Elche, es consciente de ello. "Quiero que el partido lo vivamos y lo sintamos como una final". Es la primera vez que el técnico imprime tensión a un choque, el de mañana (21 horas) frente al Valladolid, en el que "tenemos que salir a ganar, el equipo está preparadísimo para ello".

Lo que el entrenador tiene claro es que no se puede repetir lo ocurrido en Pamplona: “No sé si dije falta de intensidad. Pero se hicieron cosas que no había que hacer. Y no se hicieron cosas que había que hacer. Tuvimos unos 20 minutos buenos iniciales. No salimos satisfechos, porque nos dio la sensación que no vivimos el partido como debíamos. Sobre todo, en zonas claves. Esas cosas nos están condicionando. Hay que seguir luchando, siempre, hasta el final. No sabes qué puntos y qué goles te pueden salvar”.

Para Escribá, el resultado del Elche-Valladolid será muy relevante, pero "no será definitivo". Lo que sí dijo es que "es un partido vital. Hay que jugarlo y vivirlo como una final”. El preparador valenciano considera que el grupo es "positivo" y "optimista". Sabe que "al llevar varias jornadas sin ganar se puede caer en el pesimismo, pero nosotros somos optimistas y los propios jugadores lo dijeron tras el último partido. Ahora se sienten fuertes. En su momento demostraron que podían ganar después de una mala racha (16 jornadas) sin hacerlo. También vieron que pudieron haberlo hecho en partidos que se perdieron. El equipo está preparadísimo para ganar”.

¿Puede ser el partido más importante?

Escribá no lo considera definitivo, pero "sí es muy importante. Quiero que lo vivamos como una final. Pero no solo este. No quiero que pensemos que quedan siete partidos. Quedan siete ligas de un partido. Debemos pensar en ganar los siete. Pero sí, este encuentro tiene una importancia máxima, es ante un rival directo. Quiero que lo sintamos como una final. Ocurra lo que ocurra, habrá que seguir. Pero hay que pensar como si fuera el último partido".

Gazzaniga o Badia

Para el entrenador no existe discusión. "El hecho de que jugara Gazzaniga en vez de Badia entra dentro de la gestión del grupo y los cambios y rotaciones, pero cuando se produce en la portería llama más la atención. Gazzaniga es un gran portero, con una gran carrera internacional y un gran profesional, que además entrena muy bien. Todos tienen opciones de jugar y deben estar preparados para ello. Ante Osasuna le tocó a él, pero no quiero que exista una lectura que no es. Que nadie piense que hubo una rotación por un fallo de Edgar Badia. No jugó Gazzaniga porque analizara el anterior partido, como el segundo gol del Huesca (3-1), donde Edgar no estuvo acertado, como tampoco Fidel. Nunca castigaría a ningún futbolista y Edgar nos ha salvado en muchas ocasiones esta temporada. Pensamos en Gazzaniga porque Osasuna iba a plantear mucho centro lateral. Normalmente juega con dos delanteros grandes y pensamos que para eso era ideal.Y lo hizo muy bien. No tuvo la culpa de los goles. No podía hacer nada".