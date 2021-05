¡El Elche es de Primera!

El conjunto ilicitano, de la mano del mago Fran Escribá, lo ha vuelto a hacer. Esta vez parecía imposible. Pero el trabajo, la constancia y la confianza, unido a que todos los astros se alinearon a favor de los franjiverdes, han permitido que el Elche y su sufrida afición puedan disfrutar la próxima temporada de la Liga de las Estrellas.

Fue una tarde de tensión y emociones contenidas. El equipo de Escribá hizo sus deberes y venció al Athletic Club de Bilbao, que puso poca resistencia. La victoria no era suficiente. Faltaba que el Huesca no ganara al Valencia y así sucedió. Solo podía quedar uno. O Escribá o Pacheta, los dos entrenadores con más éxitos de la historia reciente del club ilicitano. Al final, en El Alcoraz no se movió el marcador inicial de empate a cero y el Martínez Valero, que ayer acogió público después de más de un año de pandemia, estalló de júbilo y gritó: ¡Somos de Primera¡ con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos de muchos aficionados.

Poco podían imaginar en esta dulce realidad. El partido de ayer solo podía tener dos finales: dolor o gloria. Y, al final, como la Mare de Dèu de la Asunción en el Misteri, Escribá y sus chicos bajaron de los cielos bajo una lluvia de oropel. ¡Increíble!

El Elche sabía que el único trabajo que estaba en su mano era ganar al Athletic. Y supo afrontar el partido sin nervios, con templanza y sabiendo en todo momento lo que tenía que hacer. El técnico valenciano volvió a apostar por el mismo once inicial que tan buen resultado le dio la jornada anterior en Cádiz, donde obró el primer milagro (1-3). El único cambio fue la entrada de Dani Calvo por el sancionado Diego González. De nuevo, defensa de tres centrales, con Josan y Fidel en los carriles, Mfulu y Raúl Guti en la sala de máquinas, con el corre caminos Pere Milla y un inspirado Piatti haciendo de enlaces para intentar llevar balones a Lucas Boyé.

El Elche necesitaba ganar, pero no salió a lo loco. Supo hacer de la paciencia su mejor virtud. El encuentro duraba 90 minutos y sabía que el Athletic llegaba con cierta relajación y no iba a salir a morder. Había que esperar la oportunidad para dar el zarpazo y poner el partido donde quería.

Y así fue. Tras un inicio con el equipo de Marcelino intentando llevar la iniciativa, pero sin crear peligro, la gloria franjiverde comenzó a abrirse camino a los 28 minutos. Escribá dijo el viernes que este partido lo jugaba toda la ciudad. Tenía toda la razón. No solo los aficionados empujaron desde las gradas. Uno de los recogepelotas cogió un rápido un balón que se fue por el lateral, se lo entregó a Fidel, el onubense estuvo muy vivo y sacó a toda velocidad sobre Pere Milla. Sorprendió a la defensa del Athletic, el catalán se plantó en el área y metió un pase para que Lucas Boyé empujara el esférico al fondo de la red.

Tranquilidad tras el 1-0

El primer paso y más importante estaba dado. Tan solo un disparo de Berenguer puso en algún aprieto a Gazzaniga. Los frajiverdes supieron acomodar el partido dejando que fueran pasando los minutos y así se llegó al descanso, con la tranquilidad del 1-0.

En el inicio del segundo tiempo, todo transcurría por el mismo guión del primer tiempo. Fidel, tras un centro de Josan; y Lucas Boyé, en una gran jugada personal con disparo a la media vuelta; pudieron hacer el segundo. Hubo que esperar hasta el minuto 72 cuando Raúl Guti, con un magistral disparo desde fuera del área, que se coló por toda la escuadra, sentenció el encuentro.

Los deberes estaban hechos. El centro de atención se trasladó a Huesca y en ese momento sí que aparecieron los nervios. Todo el mundo estaba atento al equipo de Pacheta, que tuvo numerosas ocasiones para marcar, incluso un gol anulado a Rafa Mir. Pero el destino estaba escrito. El marcador del El Alcoraz no se movió y el empate permitía al Elche y a Escribá volver a escribir con letras de oro la historia del club ilicitano. Las estrellas volverán a alumbrar el Martínez Valero la próxima temporada en Primera División.

FICHA TÉCNICA:

ELCHE: Gazzaniga, Barragán, Gonzalo Verdú (Josema, m. 64), Dani Calvo, Josan (Helibelton Palacios, m. 75), Fidel, Nuke Mfulu (Mojica, m. 75), Raúl Guti, Pablo Piatti (Marcone, m. 64), Pere Milla y Lucas Boyé (Nino, m. 89).

ATHLETIC CLUB DE BILBAO: Jokin Ezkieta, Lekue (De Marcos, m. 82), Unai Nuñez, Yeray, Belenziaga, Vesga (Vencedor, m. 56), Unai López, Berenguer, Ibai Gómez (Íñigo Vicente, m. 71), Sancet (Williams, m. 56) y Villalibre.

GOLES: 1-0 m. 28, Lucas Boyé. 2-0 m. 72, Raúl Guti.

ÁRBITRO: Del Cerro Granda, del colegio madrileño. Mostró tarjetas amarillas a Mfulu (m. 32), Piati (m. 57) y a Raúl Guti (m. 73).

ESTADIO: Martínez Valero. 5.000 espectadores. Primer partido con público después de la pandemia.