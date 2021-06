Gran futbolista, mejor persona

Si ha sido grande como jugador, todavía lo es más a nivel personal. La «humildad» y el «trabajo», palabras que tantas veces ha repetido en sus ruedas de Prensa, son su filosofía de vida y le han acompañado a lo largo de toda su carrera. Nunca ha tenido un mal gesto o una mala acción. Siempre que un niño o un mayor le ha requerido un autógrafo o una fotografía nunca ha dicho que no. Amable como el que más, respetuoso al máximo con la afición y sus compañeros. En su primera etapa dejó el Elche con la espina clavada de no poderlo ascender a Primera División. Regresó con el Levante, Tenerife y Osasuna y siempre con una sonrisa, con amabilidad y cariño hacia los colores blanco y verde de su corazón. Lloró como el que más el descenso a Segunda B en Cádiz. Vibró como nunca con sus goles ante el Sporting B y el Villarreal B en el «play-off» a Segunda. Y el año pasado pudo poner, por fin, la guinda a su carrera y quitarse esa espada dolorosa de no haber podido llevar a su Elche a la Liga de las Estrellas. Esta temporada ha podido cumplir su sueño de jugar con la franja verde en Primera. Ha sido una temporada difícil, porque es un competidor nato y ha tenido muy pocas oportunidades. Lo ha pasado mal, muy mal... pero de nuevo ni un mal gesto por respeto al escudo. El Nino futbolista se retira, pero sigue quedándonos una gran persona.