Gonzalo Verdú negocia una mejora de contrato

Gonzalo Verdú tiene una temporada más de contrato con el Elche -acaba su vinculación en 2022- pero los agentes del capitán están negociando con el Elche una posible mejora y ampliación de contrato.

El central cartagenero pretende que el club ilicitano equipare su nómina acorde con el rol que desempeña dentro de la plantilla. Además, la entidad franjiverde le prometió el año pasado que llevaría a cabo una mejora al ser un jugador titular y al haber quedado un tanto desfasado su contrato, sobre todo, después del ascenso a Primera División.

Ahora, los representantes del futbolista están manteniendo contactos con el director deportivo de la entidad franjiverde, Nico Rodríguez, y han presentado una propuesta de mejora a la que debe dar el visto bueno el máximo accionista, Christian Bragarnik.

Gonzalo Verdú llegó al Martínez Valero en la temporada 2017-2018 de la mano de Jorge Cordero cuando el conjunto ilicitano se encontraba en el pozo de Segunda División B. Desde el primer momento, el defensa fue asumiendo galones y ha sido titular en todas las categorías.

Acumula un total de 152 partidos con la camiseta franjiverde y, salvo en un par de ocasiones en la recta final de la pasada temporada, con Escribá en el banquillo, siempre estado en el once titular, siendo indiscutible para Pacheta, Almirón y para el técnico valenciano, con quien terminó como titular en los dos últimos encuentros, frente al Cádiz y el Athletic Club de Bilbao, en los que el Elche consiguió la victoria y la permanencia en Primera División.

En marzo de 2019, poco antes de su marcha, Cordero le amplió el contrato hasta 2022 y desde entonces su nómina no ha sido revisada. La promesa del club se ha ido dilatando en el tiempo y, ahora, el jugador y sus representantes han considerado que ha llegado el momento de negociar una mejora tras demostrar que está capacitado para jugar en Primera.

32 años y con ofertas

El capitán del Elche tiene 32 años y está ante una de sus últimas oportunidades de firmar un buen contrato antes de finalizar su carrera deportiva. Su intención es retirarse vestido de franjiverde. Siempre ha comentado que en el Elche se ha encontrado muy a gusto, que está como en casa, y desde su llegada, además de ser capitán, siempre se ha involucrado al máximo con el club en cualquier acto social que lo han requerido. Pero también quiere que sea valorado como se ha ganado en el campo.

Además, Gonzalo Verdú cuenta con ofertas, una de ellas del Almería, que le ofrecen varios años de contrato. Incluso ha recibido alguna propuesta del extranjero. El central es consciente de que está en un buen momento futbolístico y quiere aprovecharlo, aunque sus peticiones están dentro de la media de la actual plantilla del Elche.

Ahora, ambas partes deben alcanzar un acuerdo. La predisposición es buena y se confía en que se llegue a un final feliz y que Gonzalo Verdú pueda cumplir su deseo de seguir como franjiverde y el club ilicitano el suyo de poder seguir contando con un futbolista que ha sido un ejemplo, tanto dentro como fuera del campo.

Recta final de su lesión

El jugador cartagenero se encuentra ya en la recta final de la recuperación de su lesión en la rodilla, que se produjo en el último partido de Liga frente al Athletic Club de Bilbao y por la que tuvo que someterse a una artroscopia al final de la Liga. El central ha estado trabajando duro durante las vacaciones para llegar a tiempo a la pretemporada, a la que se incorporará de forma progresiva a partir del próximo lunes, que es cuando el equipo regresa al trabajo.

Último día para ejercer la opción de compra de Mojica

Hoy 30 de junio acaba el plazo de la opción preferente que tiene el Elche con el Girona para comprar, por 2,5 millones, Johan Mojica. La cláusula fue incluida en el documento de cesión del lateral izquierdo cuando el pasado mes de enero llegó al club ilicitano. En la entidad franjiverde no tienen prisa porque consideran que se trata de una cantidad demasiada elevada y no descarta contar con Mojica, pero no a ese precio. Por su parte, el Girona necesita rebajar masa salarial, máxime, después de no ascender. Pero también quiere sacar tajada. El Estrella Roja también está interesado.