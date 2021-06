El Elche rechaza pagar 2,5 millones al Girona para quedarse con Mojica

Mojica sí, pero no a ese precio. El Elche renunció ayer a ejercer la opción preferente que tenía sobre Johan Mojica, el lateral izquierdo que llegó cedido por el Girona en el mercado de invierno y que tan buen rendimiento dio en el tramo final de LaLiga. La compra del jugador estaba cifrada en 2,5 millones y el club franjiverde considera que se trata de una cantidad demasiado elevada.

El Elche no tiene prisa, pues considera que se trata de un precio fuera del mercado, pero no descarta contar con Mojica si el club catalán rebaja la cantidad. La entidad franjiverde estaría dispuesta a realizar un esfuerzo. Y, en este caso, se da otra circunstancia: el Girona necesita rebajar masa salarial, máxime, después de no ascender en el play-off disputado hace unos días y tener que continuar en Segunda División. Pero el equipo de Girona también quiere sacar tajada. El Estrella Roja de Belgrado y el Olympiacos de Grecia están interesados en el jugador, por lo que todo apunta a que el futuro del colombiano está lejos del Martínez Valero.

En este contexto, un total de siete jugadores finalizaron ayer miércoles 30 de junio su contrato con el Elche CF. Dani Calvo, Barragán, Nino, Mfulu, Víctor, Mojica y Gazzaniga dejan a partir de hoy de pertenecer al club ilicitano. Gazzaniga estaba cedido por el Tottenham, club del que se desvinculó hace unas semanas.

Barragán y Dani Calvo podrían continuar si el Elche no encuentra nada mejor en las posiciones de lateral derecho y de central.