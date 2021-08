Escribá: «Me voy decepcionado, un error condiciona el resultado»

El entrenador del Elche, Fran Escribá, no ocultó su molestia por haberse vuelto de vacío del Wanda Metropolitano, hogar del vigente campeón de Liga, pese a la buena imagen que considera que dieron sus jugadores, que cumplieron con el planteamiento trabajado durante la semana.

«Me voy decepcionado porque la idea era venir a ganar. Hemos estado cerca de conseguir algo positivo. Con la entrega y el juego estoy satisfecho, en general. El planteamiento de partido fue en la línea de lo que pensábamos. Al final, un error nos condiciona el resultado», explicó Escribá en la sala de prensa del coliseo madrileño, justo al finalizar el choque de ayer.

El preparador valenciano no quiso hurgar en la herida del error de Kiko Casilla y lo achacó a la situación de partido, en la que es complicado responder de manera positiva ante una situación como la que se le planteó al meta catalán. «El gol podría haber llegado en otra ocasión. Sabíamos que una de sus armas era recuperar y salir rápido. El portero está en una situación límite. Desde la televisión se ve muy fácil. Hay que estar ahí para saber la dificultad de lo que es un balón rápido, que viene botando. Todos cometemos errores, pero el partido de Kiko ha sido bueno. Con un fallo, hay que reconocerlo», comentó Escribá.

El técnico también explicó la situación rocambolesca generada en el minuto 80 con la triple sustitución. «El cambio ha sido una confusión, por el griterío que había en el campo. Al decir nombres, alguien escuchó Mojica. No sé si el delegado o el cuarto árbitro. No pasa nada porque todos nos equivocamos. El cambio era Josan por Palacios. Al haber salido del campo Mojica ya no hubo opción de deshacerlo», afirmó.

Satisfecho con Benedetto

Escribá también hizo una breve valoración del debut de Darío Benedetto, que salió al terreno de juego en el minuto 63. «Estoy contento con él porque con una defensa como la del Atlético, que te impide crear ocasiones, tuvo alguna, armando la pierna rápido. En este partido era complicado, pero en otros seguro que nos va a resolver situaciones», valoró el valenciano.

Por último, Escribá elogió a su oponente de anoche, como ya hiciera en la previa del choque, a la hora de ser cuestionado sobre qué le había faltado a su equipo para sumar algún punto, pese al dominio territorial durante parte del segundo tiempo: «Lo que nos ha faltado es que hemos jugado contra el Atlético, el campeón. Si en algo destaca este equipo es en que minimiza las ocasiones de los rivales. La calidad del rival nos ha impedido puntuar. Nosotros lo hicimos todo, pero ante equipos tan buenos defensivamente como el Atlético, este dominio no se traduce en muchas ocasiones», finalizó.