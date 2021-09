Escribá: "Pastore está listo ya para jugar"

Para el técnico franjiverde, "al Levante le ha condicionado el hecho de que ha tenido tres empates en partidos que tenía muy bien encarrilados. Eso nos dice el potencial real de esta plantilla. Pensar que porque tenga menos puntos que nosotros vamos a ganarle es engañarnos. Es un equipo ya hecho, consolidado en la categoría, cuyos objetivos son más altos que los nuestros. Es un club estable, que ha crecido mucho en los últimos años y que a nivel deportivo es muy peligroso. Es verdad que es un equipo que hace partidos abiertos, que es algo que en general a nosotros no nos gusta ni nos va bien. Intentaremos contrarrestar ese tipo de futbolistas que tiene tan rápidos en transiciones, que generan tantas ocasiones en ese tipo de fútbol abierto, y a partir de ahí intentar ser nosotros mismos".

Sobre la buena dinámica del grupo, Escribá advierte de que "siempre trabajamos para ganar, pero no somos muy de mirar atrás. Somos más de mirar hacia adelante. Lo que queremos es ganar el siguiente partido e ir paso a paso hacia el objetivo. Es cierto que venimos de una buena victoria, que el equipo transmite buenas sensaciones, pero que tampoco nos lleve a confundirnos. Somos un equipo que debe trabajar desde la humildad y de estar unidos y de saber que cada jugada y cada partido es importante. Con estas premisas, ante un equipo además alegre como es el Levante, evidentemente podemos tener más opciones".

El técnico valenciano insiste en lo que ha estado hablando con la plantilla durante toda la semana: "Nuestra idea es intentar imponer el ritmo del partido nosotros. Pero no solo contra el Levante. Con casi cualquier equipo. Partiendo de lo que somos debemos intentar dominar el juego. El Levante es un equipo que con balón tiene muy buenos jugadores, pero que sin balón es un equipo muy peligroso. Va a ser fundamental que no nos corran, que no nos pillen mal colocados por detrás del balón, el cómo nos situemos va a ser muy importante… Sobre eso hemos trabajado. El equipo tiene muy claro qué hay que hacer. A ver si mañana somos capaces de llevarlo al campo".

El entrenador franjiverde lamentaba las bajas de Jony Álamo, Pedro Bigas y Lucas Boyé. Sobre este último dijo que no jugará y que "no soy partidario de tomar riesgos a estas alturas. Si el miércoles está disponible, irá. Si no, pensaremos en el siguiente partido o en el otro. Si hay algo que nos podemos permitir es no forzar. Tenemos gente arriba. Su ausencia se nota pero se va a notar menos con la plantilla que tenemos".

Sobre la evolución de la recuperación de Bigas, Escribá aseguró ser "muy optimista. Estoy muy convencido de que va a ser mucho menos de lo que parece y que mucho antes de lo que la gente cree va a volver. Nos trastoca porque es perder a un hombre que estaba muy bien de forma y que da mucha jerarquía a la defensa, pero tenemos gente detrás. Afortunadamente hemos confeccionado una plantilla que nos permite subsanar estos problemas sin que se note prácticamente".

El míster ahondaba en el tema: "Si no ocurre nada raro, aunque Gonzalo Verdú también se puede caer por tarjetas, seguimos teniendo a Enzo Roco, Barragán lo ha hecho muy bien de central, Josema es central, Diego también es central. En una defensa de tres necesitas que sean fuertes, que lo son, y que tengan buena salida de balón. Y el año pasado se vio en los dos últimos partidos con el ejemplo de Barragán y otras veces con Josema, que también lo ha hecho muy bien. Creo que vamos a estar cubiertos. E incluso tenemos la ayuda de John".

Posible debut de Pastore

Según el técnico, "Pastore está perfecto. La semana pasada lo vi muy bien y ya podría haber sido convocado, pero había otros jugadores con un poco más de ritmo, que llevaban toda la pretemporada hecha, y decidimos ir paso a paso. No solo las sensaciones que nos da desde los primeros días, sino que los números en los entrenamientos nos indican que está en perfectas condiciones para participar ya". En cuento a su posición en el campo, “Pastore crecerá él y nos hará crecer respecto al balón. Si jugamos como ahora, con tres dentro, donde han jugado Fidel o Guti, una de esas posiciones podría ser buena para él. O si en un momento dado lo necesitamos de segundo delantero para que aparezca entre líneas y filtre buenos pases y nos puede servir en muchas posiciones. Y si cambiamos de sistema, lo mismo. Es un jugador que puede estar en una banda y jugando dentro, hacerlo como doble pivote…, puede hacer muchas funciones. Cuando uno es bueno lo puedes poner donde quieras que en cualquier sitio te rinde".

En lo referente al buen ánimo de la afición, "comparto esta alegría. Me alegra y prefiero que estén así, pero si hay algo que puede confundir al grupo, pero no va a ocurrir, sería la euforia. El grupo trabajo muy serio el día después del Getafe, ha trabajado muy bien toda la semana y está muy tranquilo, sabe que mañana es otro partido dificilísimo y sabe que aunque ganemos nadie me ha oído nunca hablar de tranquilidad y de pensar en el próximo partido. Cualquier otra cosa, ya digo que nos confundirá, pero insisto en que eso no va a ocurrir".

Club ejemplar

El Levante es un club "que lleva muchos años haciendo bien las cosas en todos los sentidos, incluso ahora que han remodelado su estadio lo han hecho de una forma increíble. Es un club en el que uno nota un crecimiento año a año y con una base de plantilla estable, muy buena, un equipo con un potencial tremendo en una ciudad como Valencia. Es un ejemplo para el Elche. Con la ventaja que tenemos nosotros de que no tenemos a nadie que nos haga sombra. Si somos capaces de que este proyecto siga creciendo, podemos hacer un proyecto muy bonito, pero como en el caso del Levante, paso a paso y partiendo de lo deportivo".

Crecer desde "La defensa Escribá"

Preguntado por "La defensa Escribá", el técnico asegurana que "podemos crecer desde atrás. Hemos encajado poco. Y nos han generado poco. Así es más fácil no encajar. Nosotros somos buenos desde ahí. Si tenemos un equipo sólido, donde nosotros somos mejores. Seremos más ofensivos desde ahí. Evidentemente tenemos más calidad que el año pasado y eso nos permitirá jugar más partidos de ida y vuelta. Pero nosotros debemos jugar desde esa fortaleza defensiva y, a partir de ahí, vamos a generar mucho más fútbol del que estamos generando, que en general ya lo estamos haciendo bastante ahora".

Para el técnico valenciano, “ningún esquema, aunque nos esté funcionando bien, es fijo. El día menos pensado podemos cambiarlo, como hicimos en Sevilla. El Levante normalmente juega con 4-4-2, pero también puede jugar con una defensa de 3. Estamos preparados para jugar contra cualquier sistema y para adaptarnos a nuestras necesidades y al rival en cualquier momento del partido. Voy a jugar con el mejor once pensando en cada partido. Y el once difícilmente se repite. Sería ilógico que juguemos el miércoles con el mismo once de mañana o mañana con el mismo que el lunes”.

Tres partidos en una semana

El Elche comienza mañana una semana con tres partidos de Liga. Por ello, el entrenador señala que "van a participar fácil 16/18 jugadores en estos encuentros. Aquí están todos los jugadores comprometidos y con la mano levantada esperando a jugar. Si de algo nos va a servir tener una plantilla amplia y de calidad es para poder afrontar semanas como la que viene con tres onces de garantías".