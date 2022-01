La victoria y el avance del Elche en la Copa del Rey es «ilusionante», señalaba ayer el portero Áxel Werner, pero lo realmente importante para el Elche se produce elpróximo lunes, en el partido que enfrente a los franjiverdes contra el Espanyol en Barcelona. De hecho, «que no se produjeran lesiones era lo más importante del partido» de Copa, sentenciaba el entrenador del Elche, Francisco Rodríguez, nada más terminar el encuentro.

El técnico franjiverde se mostraba contento con los suyos. «Felicito al equipo por esta victoria ante un gran rival. Hemos pasado de ronda y llegamos a octavos, algo que hace mucho tiempo que no se daba en nuestro equipo», remarcaba. Pero a la vez, el preparador almeriense dejaba claro que «a partir de ahí, a preparar el partido que verdaderamente nos importa, el del próximo lunes». A Francisco le gustaría ver ante el Espanyol un Elche «como el del segundo tiempo. Ese es el equipo que queremos», destacando «su espíritu de grupo y su mentalidad ganadora».

Sobre los jugadores más destacados del encuentro, el técnico aseguraba que «sería injusto nombrar a unos y a otros no», pero sí dijo que «ha sido importante que jugadores como Pastore, Benedetto, Pere Milla, Raúl Guti o Barragán vayan cogiendo minutos. Estoy muy contento porque vamos sumando jugadores y ojalá lleguemos todos a tope para el lunes. Hay que tener en cuenta que hoy hemos llegado a este encuentro con futbolisas que llevaban más de 25 días sin competir».

El entrenador destacó la entrega en el partido de Pablo Piatti, autor del primer gol, al que puso como ejemplo para resaltar que con la mejoría individual de cada jugador «vamos a crecer como equipo. Cada día seremos un equipo mejor».

El preparador franjiverde habló muy bien del conjunto de su ciudad, en el que jugó y empezó a entrenar. «Les deseo lo mejor a partir de ahora», apuntaba, mientras su rival en el banquillo, Rubi, explicaba que «siempre que un equipo marca más goles que el otro el resultado es justo. Pero también es verdad que hemos dominado la primera parte y en la segunda nos han ido pasando cosas».

En el partido de ayer debutaba como franjiverde el portero Áxel Werner, tras la lesión de Kiko Casilla, guardameta titular en Copa. El argentino completó un buen partido y acabó asegurando que «estoy contento por pasar de ronda y por debutar con esta camiseta. Seguro que hoy había más de una mirada puesta en el portero, porque no me conocían. Yo me he sentido tranquilo y conforme de cómo me sumé al equipo. En la portería tenemos una competencia interna que creo que es muy buena para el equipo», exponía Werner, quien destacaba sobre sus sentimientos que «el trabajo siempre da sus frutos y la recompensa al final llega, pero ya estamos pensando en el rival del lunes».