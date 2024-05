¿Quién tiene la culpa de la actual situación del Elche?

A falta de cuatro jornadas para la finalización de la liga regular, el Elche CF es el único de los grandes favoritos al ascenso a principio de temporada, que se encuentra fuera de los puestos de "play-off" y que se ha quedado sin opciones de ascenso directo. Además, el conjunto ilicitano se encuentra en la séptima posición y no depende de sí mismo para poder clasificarse para las eliminatorias para intentar subir a Primera División.

El Valladolid, el Espanyol, que eran los otros dos equipos que bajaron la campaña pasada de la máxima categoría del fútbol español; y el Eibar, que eran, junto a los franjiverdes, los que tenían la vitola de principales favoritos al ascenso; están mejor clasificados que el Elche y, todavía pueden hacerlo directamente. Los pucelanos son segundos, con 67 puntos, los mismos puntos que el líder Leganés. Los armeros ocupan la tercera plaza a tres puntos de los dos primeros, mientras que los pericos ocupan la cuarta posición y tienen lejos, a seis, el ascenso directo, pero podrían engancharse esta próxima jornada, si son capaces de vencer en Valladolid.

El conjunto ilicitano tendrá que realizar un gran final de temporada si quiere, al menos, buscar el retorno a Primera por la vía del "play-off". La situación, a pesar de que, todavía, hay esperanzas de subir, no es fácil y ya se analizan los posibles culpables que han provocado un curso tan irregular como el que está protagonizando el cuadro franjiverde.

PROPIEDAD

Los fichajes, sobre todo en la delantera, no han funcionado

El propietario del Elche, Christian Bragarnik, está siendo uno de los principales destinatarios de los dardos de culpabilidad. Sobre todo, por los fichajes realizados, tanto en el mercado de verano como en el de invierno. En agosto traspasó a Ezequiel Ponce, a Lucas Boyé y a Pere Milla y no trajo recambios de garantías. Borja Garcés venía de realizar una temporada con claroscuros en el Tenerife y Sergio León, que fue el único atacante contrastado, llegó a última hora, se lesionó y, posteriormente, fue invitado a marcharse en enero. Además, a un rival directo, como el Eibar.

Christian Bragarnik, máximo accionista del Elche / MATÍAS SEGARRA

En el mercado de invierno se esperaba que se pudiera enmendar el error y solo llegó Manu Nieto, que apenas ha jugado y venía de un equipo de la parte baja de la clasificación, como el Andorra, y sin apenas experiencia en la categoría de plata. Mourad ha tenido que asumir el papel protagonista en el ataque, pero, a pesar de su voluntad y esfuerzo, no es un delantero para asumir la responsabilidad goleadora de un equipo que aspira al ascenso.

Además, en defensa, el máximo accionista del club ilicitano tampoco realizó una apuesta fuerte. Algo que ya se echó de menos en las temporadas anteriores en Primera División. Mario Gaspar está jugando de central y en los últimos partidos no está cumpliendo con las expectativas. Álex Martín también se marchó al Racing de Ferrol en enero. Y Carreira apenas está jugando en su puesto de lateral derecho.

Curiosamente, la falta de gol y los fallos en defensa están siendo las asignaturas pendientes del equipo durante todo el curso.

ENTRENADOR

Una forma vistosa de jugar, pero sin los resultados esperados

El técnico, Sebastián Beccacece, es otro de los señalados en las últimas jornadas. La apuesta valiente y arriesgada del entrenador argentino es vistosa y ha recibido elogios de los colegas rivales. Pero en el mundo del fútbol, y más en Segunda División, lo que valen son los resultados, y, por el momento, no han llegado. El preparador franjiverde sigue empecinado en repetir una y otra vez su fórmula. Sin embargo, se empecina demasiado y no es capaz de realizar, aunque sea, pequeños retoques, que puedan hacer cambiar la dinámica de resultados.

Sigue empeñado en que Mario Gaspar se incorpore al ataque en fase ofensiva. Y curiosamente, cuando el noveldense estuvo de baja por sanción y John actuó en su posición, el equipo mostró más fiabilidad defensiva y apenas encajó goles. No ha apostado, salvo en raras excepciones, cuando el resultado estaba ya cuesta arriba y quedaba poco tiempo, por dos delanteros. Áleix Febas, Rodrigo Mendoza y Arnau Puigmal han pasado de mostrar un buen nivel al ostracismo total.

El entrenador del Elche, Sebastián Beccacece / ÁXEL ÁLVAREZ

Los entrenadores rivales le han pillado la matrícula y, ellos sí, con pequeños retoques, le han ganado la partida en muchos partidos y han sabido aprovechar la desguarnecida defensa del conjunto ilicitano. Contra los equipos de abajo se han salvado los muebles. Sin embargo, contra los de arriba, que cuentan con futbolistas ofensivos de más calidad, el Elche ha terminado sucumbiendo en casi todas las ocasiones, a pesar de dominar y controlar los partidos.

PLANTILLA

Los jugadores tampoco han terminado de dar el nivel

Y los futbolistas también tienen parte de culpa de la actual situación del Elche. Muchos encuentros se han perdido o no se han sacado adelante por fallos individuales arriba y errores atrás. El club ilicitano dispuso del mayor límite salarial de la categoría, con cerca de 24 millones, pero solo ha gastado poco más de 15, que es lo que ha tenido el siguiente, el Valladolid, con unos 16. El resto están en diez millones o menos. Un buen número de futbolistas de la plantilla franjiverde cuentan con sueldos que no tiene la mayoría de los jugadores de los equipos rivales. Y, aunque la calidad-precio muchas veces no van relacionadas, tampoco han sido capaces de marcar las diferencias esperadas.

Los jugadores del Elche, durante el calentamiento previo a un partido / MATÍAS SEGARRA

Quedan cuatro partidos y, ojalá, sea posible clasificarse para el "play-off". Todo no está perdido, pero todas las partes deben dar un paso adelante y mejorar para poder alcanzar el sueño del ascenso, que es lo que está esperando una afición, que sí está cumpliendo con el papel esperado en la presente temporada.