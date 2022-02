Josan Ferrández, uno de los futbolistas de la plantilla actual que más tiempo lleva en el Elche, compareció ante los medios tras la dura derrota de este viernes ante el Levante y quiso poner el foco en la recuperación del equipo, al que ve capaz de reponerse de dicho contratiempo ya en el siguiente duelo, que tendrá lugar la semana que viene contra el Barça.

"Si hay algo que caracteriza a este equipo es que siempre se levanta y trabaja desde el minuto 1 de cada partido. Vamos a intentar sumar los tres puntos en el siguiente partido", declaró el crevillentino en la zona mixta del Ciutat de València. Josan, que salió en el segundo tiempo para ocupar nuevamente la posición de lateral derecho en lugar de Barragán, no pudo tener esta vez una noche plácida, ya que se vio superado en el segundo tanto del conjunto granota, en el que reclamó falta.

Pese a ello, el futbolista franjiverde parece seguir contando con la confianza de Francisco para ocupar esa demarcación, al menos mientras el colombiano Helibelton Palacios no se recupere de su lesión.

"No vamos a dejar de luchar y no descansamos para ser mejores. Tenemos ganas de que llegue el siguiente entrenamiento para empezar a trabajar y sumar en casa", señaló Josan sobre el espíritu de la plantilla ilicitana. "Ya no podemos volver a empezar este partido. Hay que borrarlo y corregir los errores que hemos cometido", agregó.

Por último, el polivalente jugador también quiso tener unas palabras de agradecimiento hacia los desplazados a Valencia en la tarde-noche del viernes. "Doy las gracias a la afición que ha venido, han sido muchos y los hemos sentido. Queremos que nos sigan apoyando en casa porque nos ayudan muchísimo", concluyó.