Crevillent acogerá el próximo 9 de abril una gran fiesta del fútbol en la ciudad deportiva Juanfran Torres. Precisamente el exfutbolista crevillentino ha sido hace unos momentos el encargado de presentar la Red Thunder Crevillent Cup, un torneo en el que participarán 16 equipos de categoría benjamín y alevín de primer nivel.

Valencia CF, Levante UD, Elche CF, Intercity, Villarreal CF, Kelme CF, Atlético de Madrid y Crevillente Deportivo se disputarán los trofeos de este primer campeonato, que “nace con el objetivo de perdurar en el tiempo y de convertirse en todo un referente del fútbol base a nivel nacional”, exponía el deportisita Juanfran Torres.

El exjugador de la selección española es el principal organizador de este evento, para mejor y en este caso es de agradecer la labor que está realizando la Concejalía de Deportes de Crevillent para que este campeonato sea reconocido y conocido en toda el que ha contado con el “apoyo incondicional” del Ayuntamiento. “Cuando quieres crear un proyecto de esta envergadura, cuantos más colaboradores tengas mucho España”, explicaba Juanfran.

El futbolista crevillentino aseguraba que “este torneo ha venido a Crevillent para quedarse. Ojalá hubiera podido yo disputar una competición con este nivel cuando era niño. Yo tuve la suerte de marcharme a Madrid con 15 años para empezar a jugar al fútbol al máximo nivel y quería que los jugadores crevillentinos del fútbol base tuvieran esta oportunidad aquí, en nuestra casa”.

La Red Thunder Crevillent Cup es una iniciativa con la que Juanfran soñaba y su presentación fue todo un éxito de convocatoria. Casi todos los concejales estaban presentes, junto al comandante de puesto de la Guardia Civil, y los presidentes de los clubes de fútbol crevillentinos, así como numerosos simpatizantes y medios de comunicación. También familiares del jugador, que se mostró muy emocionado sobre todo cuando presentó a Laura García, presidenta de la Fundación El Sueño de Vicky, dedicada a la investigación del cáncer infantil.

Juanfran Torres pidió a crevillentinos y vecinos que acudan en masa a esta competición que se prolongará durante unas 12 horas el citado sábado 9 de abril. “Hemos establecido una entrada a un euro para niños y a cinco para adultos, con el fin de recaudar fondos con los que poder apoyar la gran labor que realiza esta fundación”, aseguraba Juanfran, quien también certificaba que “no habrá invitaciones, todos debemos colaborar”.

Laura García recordaba que el cáncer es la primera causa de muerte en España en niños de 2 a 16 años y destacaba el lema de la entidad que preside: “Los niños con cáncer no necesitan milagros, necesitan investigación”.

Muy agradecido a Juanfran y a la Fundación, el edil crevillentino de Deportes, Marcelino Giménez, destacaba que este torneo no va a ser solamente un gran evento deportivo sino también “una gran fiesta para todos los que acudan”. Resaltaba el concejal que la actividad es fruto “de año y medio de conversaciones y trabajo de muchas personas que no están ahora dando la cara pero que se han dejado todo en el proyecto, tanto desde Madrid como desde la Concejalía de Deportes y desde los clubes crevillentinos”. Giménez concluía afirmando que “este torneo no va a dejar indiferente a nadie y va a situar a Crevillent en el mapa nacional del deporte. Queremos que esta iniciativa sirva de aliciente a los clubes crevillentinos para trabajar mejor. No para trabajar más, pues ya trabajan mucho, pero sí para mejorar y que año tras año pueda estar a mayor nivel para medir sus fuerzas a clubes como el Atlético de Madrid, el Villarreal o el Valencia”.

Por su parte, el alcalde, José Manuel Penalva, resaltaba la importancia de que se trata de un evento solidario y enfatizaba en una idea: “En su día solicité a Juanfran que aprovechara su nueva época tras retirarse del fútbol profesional para hacer promoción del deporte en Crevillent. Muchas gracias por haber recogido el guante”. Penalva destacaba la importancia del fútbol base. “A estas categorías las llamamos inferiores, pero no es así. Son las categorías superiores porque aquí es donde se van a formar los grandes jugadores del futuro”.

El alcalde finalizaba su intervención anunciando actividades para los más pequeños durante el torneo así como música para los mayores. “Poco a poco se irán desvelando las diferentes acciones que vamos a realizar este día, en el que queremos que Crevillent y todos los que quieran visitarnos disfruten de una gran fiesta del deporte”.