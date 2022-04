El técnico del Elche, Francisco Rodríguez, no tuvo pelos en la lengua para mostrar su malestar por la actuación de su equipo en San Mamés, especialmente en la primera parte, y calificó el partido de los suyos como malo, aseverando que podrían haber recibido una goleada en los primeros cuarenta y cinco minutos. Ni siquiera el hecho de mantener la distancia con el descenso con una jornada menos consoló al preparador andaluz.

"En la primera parte han sido muy superiores y no porque nos hayan sorprendido. No hemos actuado con contundencia, determinación y solidaridad. No era el camino. No hemos competido. Ha sido 1-0, pero podría haber sido 3-0 o 4-0. La segunda parte creo que ha sido diferente, más igualada, aunque es verdad que no hemos tenido ocasiones", aseveró Francisco.

"No me vale perder y estar a la misma distancia del descenso", explicó el preparador franjiverde sobre el hecho de que el Mallorca siga a la misma distancia de su equipo tras su derrota de ayer ante el Getafe. "Tenemos que estar jodidos, no por no haber ganado sino por no haber ofrecido nuestra identidad en el campo. Tenemos que pensar en el mal partido que hemos hecho. Me lo debo de hacer mirar porque no ha salido como yo pretendía", criticó.

Tras realizar cinco cambios en el once titular, Francisco explicó varias de sus permutas. "Teníamos a Mojica sin estar al 100% tras venir con su selección y queríamos evitar más problemas físicas. Mascarell llevaba dos días con fiebre y tenía 38º cuando hemos llegado al estadio. Creo que he hecho los cambios que tenía que hacer porque confío en toda la plantilla", afirmó.

El técnico del Elche también comentó la jugada que su banquillo protestó airadamente a diez minutos del final, cuando con 1-0 se señaló falta de Carrillo en un forcejeo con Vivian. El argentino continuó la jugada, ya detenida por el juez del choque y marcó. "El árbitro me ha dicho que era muy clara y tenía que pitarla. Solo le he dicho que dejara terminarla y luego pitara. Pero no hay ningún problema con el colegiado porque ha hecho un muy buen arbitraje", finalizó.