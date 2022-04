Josan es duda para el partido frente al Mallorca

La plantilla del Elche CF ha realizado este jueves un nuevo entrenamiento para preparar el importante encuentro de este sábado (14 horas), en el estadio Martínez Valero, frente al Mallorca. La sesión se ha llevado a cabo en el interior del estadio Martínez Valero, a puerta cerrada.

El futbolista crevillentino Josan Ferrández no se ha ejercitado con el grupo, debido a unas molestias musculares que vienen arrastrando a lo largo de la semana, y ha estado tratándose con los fisioterapeutas. Su presencia en el choque ante el conjunto balear es dudosa. La decisión se tomará mañana viernes, después del último entrenamiento, aunque el técnico Francisco espera poder tenerlo disponible.

La presencia de Josan es necesaria. Incluso tenía muchas posibilidades de ser titular e la posición de lateral derecho ante la baja de Helibelton Palacios. El colombiano es baja al tener que cumplir un partido de sanción por acumulación de cinco cartulinas amarillas. Josan es extremo, pero en las últimas temporadas ha jugado de carrilero, incluso de lateral. De hecho, en la recta final del encuentro del pasado domingo frente a la Real Sociedad salió en lugar de Helibelton Palacios. Si el crevillentino no se recupera a tiempo, Barragán será quien ocupe esa posición, al ser el único lateral derecho específico que queda en la plantilla.

Quien, como se preveía, está totalmente descartado es Guido Carrillo. El delantero argentino no se va a poder recuperar a tiempo debido a las problemas musculares que le obligaron a retirarse, a los 30 minutos, en el choque ante la Real. Carrillo se une a la ausencia de Lucas Boyé, quien tardará, todavía, varias semanas en volver debido a la rotura fibrilar en el aductor que sufrió hace dos jornadas ante el Athletic Club de Bilbao, en San Mamés.

Lucas Boyé, Guido Carrillo y Helibelton Palacios, además del canterano John Chatauya, quien no termina de recuperarse de su lesión de tobillo después de dos meses, son bajas seguras mientras que Josan Ferrández es duda.

A pesar de estas ausencias importantes, el técnico del conjunto ilicitano, Francisco, se muestra tranquilo. "No me preocupan las bajas. Lo que quiero es que los que jueguen puedan y les podamos sacar el 100%. Hay futbolistas en la plantilla que no están contando con muchos minutos y que están preparados y pueden tener su oportunidad".

Quien apunta a volver a la convocatoria después de cumplir sus cuatro partidos de sanción y haber llevado un plan de puesta a punto es el internacional argentino Javier "El Flaco" Pastore, quien ha realizado los dos últimos entrenamientos con el grupo, sin ningún problema y con total normalidad.