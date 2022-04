Francisco: “Me ha costado dormir pensando en el Betis y espero que a los jugadores también”

El entrenador del Elche CF, Francisco Rodríguez, ha ofrecido este lunes la rueda de prensa previa al encuentro de este martes (21 horas), en el estadio Benito Villamarín de Sevilla, frente al Betis. El preparador franjiverde ha advertido de la dificultad del rival, del que ha destacado que está realizando “una fantástica temporada” y ha recordado que está “a solo tres puntos de los puestos de Champions”. Además, el técnico almeriense ha avisado que no quiere ningún tipo de relajaciones en la plantilla, a pesar de la privilegiada situación clasificatoria en la que se ha situado su equipo después de la importante victoria (3-0) del pasado sábado frente al Mallorca.

¿Cómo afrontan el encuentro frente al Betis?

Es un partido complicado y de mucha dificultad, porque el Betis está haciendo una temporada fantástica. La victoria contra el Mallorca nos permite afrontar el encuentro sin tanta presión como la semana anterior, pero para nosotros es un choque muy importante, porque, de ganarlo, daríamos un paso de gigante hacia la permanencia. Vamos a tener poco tiempo para recuperar a los jugadores y esperamos poder competir bien.

¿Puede aprovechar el Elche la posible distracción del Betis, que está pensando más en la final de Copa del sábado contra el Valencia?

No espero ninguna debilidad del Betis porque puedan estar pensando en la Copa. Para ellos, el partido también es muy importante, porque están a tres puntos de las plazas de Champions y estoy convencido de que van a jugar con los mejores para este encuentro. Seguro que lo están preparando de la mejor manera posible y cuentan con una plantilla fantástica y muy compensada.

¿Cómo se encuentran sus jugadores después del enorme esfuerzo del sábado? ¿Hará cambios en el once inicial?

Vamos a ver cómo recuperamos. Hemos decidido entrenar esta tarde para tener un poco más de descanso. Vamos a preparar el partido con mucho vídeo y de forma analítica para ver la forma de contrarrestar el juego del Betis. Físicamente el equipo se encuentra bien. Si hay que hacer cambios, no me preocupa, porque hay jugadores que no jugaron de principio y están deseando hacerlo. Es difícil poder repetir el once con tan pocas horas de diferencia entre un partido y otro y seguro que habrá algún cambio. El equipo que salga estoy convencido de que competirá al máximo.

¿Se va a ver un Elche ambicioso al tener que jugar sin tanta presión?

Seguro que, por momentos, el Betis nos va a dominar, porque es un equipo que lo ha hecho contra todos sus rivales. Vamos a preparar el partido para intentar hacerles daño. Nosotros queremos ganar y vamos a sacar el mejor equipo para ganar. Estamos en el momento más ambicioso de la temporada. Sabemos que nos vamos a encontrar un rival de máxima dificultad, con jugadores de primer nivel y que tendrán tiempo suficiente para pensar en el sábado. Ojalá podamos sacar los tres puntos, porque nos acercaría mucho al objetivo.

Después del cambio de sistema y jugar con tres centrales frente al Mallorca. ¿Va a repetir? ¿Es un sistema que ha venido para quedarse y que quería implantar desde sus llegada, pero no pudo por las bajas que tenía?

El partido frente al Mallorca era el idóneo para cambiar. Habíamos analizado al rival, no teníamos a nuestros dos delanteros referencia más importantes y teníamos también la baja de Helibelton Palacios. Nos adaptamos a los tres centrales y salió bien. Pero siempre buscamos dos carrileros muy ofensivos, nunca jugar con cinco defensas, aunque en algunos momentos tuvimos que hacerlo. Independientemente de que juguemos con una línea de tres o cuatro atrás, lo que quiero es que mi equipo sea competitivo. Siempre me voy a adaptar a los jugadores que tengo. Nunca voy a morir solo con mis ideas. Analizamos todo, el rival, lo que tenemos. Juguemos con tres, cuatro o cinco atrás, lo importante es que los jugadores crean en los que hacemos, independientemente del sistema, porque sí yo creo y ellos no es complicado.

¿Teme que después de una semana en la que el foco se ha centralizado en el importante partido del Mallorca y después ganar pueda existir cierta relajación?

Me ha costado dormir pensando en el Betis y espero que a los jugadores también. No tenemos tiempo para celebraciones. El domingo lo pudimos celebrar un poco con nuestra afición después del partido tras tres semanas de incertidumbre. Pero el trabajo es el trabajo y no se negocia. Ya hemos visto lo que cuesta ganar los partidos y como esta pasada jornada han ganado los dos colistas a rivales directos. Relajarnos es un lujo que no podemos permitir y quien se relaje no puede competir conmigo.

¿Ganar al Betis significaría conseguir ya la permanencia?

Me da miedo decir que sí, porque nos sabemos la puntuación que va a hacer falta al final. Hemos vistos como los colistas han ganado y aún sueñan con salvarse. Lo que queremos es ganar el partido para alejarnos lo máximo posible de la parte de abajo. Está claro que una victoria nos permitiría dar un paso de gigante y con ese objetivo vamos a afrontar el partido.