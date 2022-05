El Elche viaja a Cádiz cojo en defensa

El Elche viajó esta tarde a Cádiz, con sensibles bajas y un problema en el lateral izquierdo, para afrontar este sábado (18:30 horas) ante los gaditanos la jornada 35 de LaLiga Santander, la que puede concluir con la consecución matemática de la permanencia a falta de tres partidos.

El conjunto de Francisco tiene los deberes hechos virtualmente. Saca ocho puntos, más el «golaverage», al que marca el descenso, en este caso el Granada. El equipo de Elche lleva tres jornadas seguidas puntuando, con victorias ante Mallorca y Betis, y el último y meritorio empate en casa ante Osasuna. Una vez finalice esta jornada, solo quedarán tres, por tanto nueve puntos. La permanencia objetiva está a tiro de piedra para los franjiverdes, que miran arriba en busca de superar los 41 puntos en LaLiga, su máximo histórico.

Pero el Elche llega a un campo, el Nuevo Mirandilla, donde se la juegan. El Cádiz está solo un punto por encima del descenso. No puede fallar. Afronta una gran final y esto se notará en las gradas. Desde la llegada de Sergio al banquillo, el equipo ha protagonizado un cambio, con una victoria ante el Barça y dos empates en cinco partidos, así como una mejoría notable en su juego.

Francisco tiene serios problemas para confeccionar su once titular, sobre todo para cubrir el carril izquierdo de la defensa, porque «Olaza no estará por unos problemas» y Mojica «no ha entrenado en toda la semana». Tuvo que salir del terreno de juego ante Osasuna por una lesión en la parte posterior del muslo, en la zona de los isquiotibiales. Aún así, el técnico lo ha convocado. «Esperaremos a mañana. Es el jugador con más minutos del equipo. Es un toro e igual mañana la sensación es otra y puede jugar. Él tiene muchas ganas de hacerlo y no le hace falta entrenar para competir. Está en la convocatoria y puede, incluso, entrar en el once, pero lo veo difícil», explicaba ayer el entrenador.

Para cubrir esta banda, «hay alternativas. Está Fidel, que la temporada pasada y esta ha jugado ahí y lo ha hecho bien. También podemos contar con Helibelton Palacios, Tete Morente. Son jugadores de recorrido que se pueden adaptar a jugar a pierna cambiada. Y, lógicamente, hemos trabajado un cambio de sistema para adecuarnos a las circunstancias», exponía Francisco.

Y es que a la ausencia de Olaza y la probable de Mojica, se une las de Gonzalo Verdú -lesionado lo que resta de temporada- y Enzo Roco -sancionado. Por tanto, el entrenador convocó ayer a 22 futbolistas, de los que solo seis son defensas. Entre ellos están: Palacios, Barragán, Diego González, Pedro Bigas -recuperado del golpe en la cabeza del domingo-, John -que no juega desde la Copa- y el propio Johan Mojica.

El centro del campo tiene a todos sus hombres (Gumbau, Marcone, Fidel, Morente, Josan, Piatti, Pastore, Raúl Guti, Mascarell y Kike Pérez). Como delanteros han viajado Pere Milla, Guido Carrillo y Eze Ponce. Otro varapalo. Lucas Boyé tampoco está. Un inesperado parte médico desfavorable desaconsejaba su presencia. Sorprendía al propio técnico: «Aún no he tenido tiempo de hablar con el jugador, igual me dice que quiere estar», decía Francisco, pero lo cierto es que ayer no subió al avión. Así las cosas, el once franjiverde es una incógnita. Una apuesta imaginativa, atendiendo a las palabras del técnico, podría ser: Badia bajo palos; defensa de cinco con Palacios, González, Bigas, Barragán y Josan; el centro con Fidel, Gumbau y Mascarell. Arriba, Carrillo y Milla.

Por su parte, el Cádiz solo tiene a dos lesionados (Haroyan y Alcaraz). Podría formar con Lucas Pérez y Sobrino arriba; Fernández, Jonsson, José Mari y Alejo en el centro; Espino, Fali, Hernández y Akapo, atrás; y Ledesma en la portería gaditana.