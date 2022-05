Bragarnik y Pedro Quinoca asumen las funciones de la dirección general

Después de analizar ayer, con el propietario del Elche CF, Christian Bragarnik, durante su visita a la redacción de INFORMACIÓN, de los temas deportivos y los relacionados con la afición; hoy le ofrecemos el repaso que dimos al apartado más institucional y de funcionamiento interno del club.

Después de las salidas de la anterior directora general, Patricia Rodríguez, y del director deportivo, Nico Rodríguez, no han llegado sustitutos y, en principio, no está previsto que lo hagan, según aseguró el máximo accionista.

Es el propio Bragarnik quien está asumiendo, directamente, las funciones administrativas, jurídicas y económicas de director general, junto al abogado argentino Pedro Quinoca, que se ha incorporado recientemente a la entidad franjiverde y de quien fuentes del club aseguran que es una persona joven, con muchas ganas y dedicación, que ya ha estado desempeñando esta serie de labores en Argentina.

« Lo estoy asumiendo yo con total disposición, pero también ha venido Pedro Quinoca. No le hemos dado el cargo de director general, pero cumple con muchas de esas funciones. Me gustaría encontrar la persona idónea para ser director general, pero es difícil delegar algunas cuestiones y encontrar a esa persona con un sentido de pertenencia», explicó el propietario del Elche.

Además, Nicole Bragarnik, hija del propietario, joven y con estudios universitarios, se ha incorporado, como soporte, al área de Recursos Humanos, en la que solo estaba Quique Cano. Está siendo la encargada de llevar temas laborales como petición de vacaciones, permisos y también ha participado, realizando entrevistas, en la selección del personal para la nueva tienda que se ha abierto recientemente en el centro comercial L’Aljub. Desde la entidad señalan que es una persona muy involucrada, con capacidad y que está trabajando de forma independiente al hecho de que su padre sea el máximo accionista del club.

A estas dos incorporaciones hay que unir la de un nuevo arquitecto, que ha sustituido a la arquitecta que había anteriormente, y que es el encargado de las obras y de los diferentes proyectos que se están llevando a cabo y que se quieren poner en marcha en la remodelación del estadio Martínez Valero.

«Poco a poco vamos mejorando cada área y unido a las personas que ya estaban, que lo estaban haciendo muy bien , vamos construyendo un club mejor», comentó Bragarnik.

El máximo accionista descarta la llegada de un nuevo director deportivo y en su proyecto esa función la va a seguir desempeñando en primera persona, con el apoyo del secretario técnico, Sergio Mantecón, y del entrenador.

«Aquí en España parece que el director deportivo tenga que ser una persona al margen de las personas del club y no creo que deba ser así. Aquí hay una propiedad, que conoce el tema y que trabaja en el día a día. Mantecón también está en el día a día, ha entendido el trabajo nuestro y, juntos, venimos trabajando muy bien. Además, seguiremos sumando scoutings, porque cada vez hay más ligas que seguir. No necesitamos una persona específica que sea director deportivo, sino gente de la casa que esté involucrada y que entienda el sistema que planteamos», señaló.

Buitrago seguirá de presidente

Lo que sí que aseguró Bragarnik fue que Joaquín Buitrago continuará ejerciendo de presidente. En un primer momento, el abogado ilicitano se mantuvo en el cargo a propuesta del anterior máximo accionista, José Sepulcre, para controlar el periodo de transición del traspaso de poderes después de la venta del paquete mayoritaria de acciones. Sin embargo, el actual propietario está encantado con el trabajo de Buitrago y va a seguir contando con él como persona representativa del club y que está trabajando y de forma muy involucrada en temas como la nueva ciudad deportiva o la reforma del estadio.

«Ya dije cuando llegué que no venía a poner y sacar gente, sino a darle la oportunidad a todos, con nuevas formas de trabajo, porque, si el club estaba como estaba, era porque algo funcionaba mal. Planteamos un modelo y los que lo entendieron han continuado. Quien no lo entienda, lamentablemente, no podrá continuar. En el caso de Joaquín (Buitrago), hemos hecho una gran relación, se ha sumado al proyecto, viene haciendo un gran trabajo, continúa y , por el momento, no tengo pensado cambiarlo. Es una persona que quiere al club. De mí me dicen que tengo suerte, pero desde que llegué la suerte la tiene el. Igual lo saco y las cosas no van tan bien (risas)», indicó Bragarnik.

El máximo accionista afirmó que económicamente el club «está muy bien» y que, a pesar de que está dando superávit en los últimos años «necesitamos seguir creciendo a nivel de infraestructuras». También indicó que está cumpliendo con los plazos previstos de la compra de acciones a Sepulcre. «Con Pepe estamos al día. Cada vez nos queda menos para terminar los pagos y ojalá podamos seguir en ese formato».

Por último, señaló que recibió interés de un grupo americano para comprar el club, pero, de momento, no se lo plantea esa posibilidad, si no llega una oferta irrechazable.