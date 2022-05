El Elche se pone manos a la obra para planificar la próxima temporada

Una vez cerrada la renovación de Francisco y tras la finalización de la temporada, el Elche CF se ha puesto manos a la obra para planificar la plantilla de la próxima temporada.

El propietario, Christian Bragarnik tiene previsto marcharse hoy a Argentina y regresar antes del inicio de la pretemporada el 4 de julio. El entrenador, Francisco, está ya de vacaciones. Los dos mantendrán contacto directo, a través del teléfono, con el secretario técnico, Sergio Mantecón para analizar las distintas opciones del mercado.

Bragarnik asegura que no hay ningún fichaje cerrado. A partir de ahora, se va a ir analizando la larga lista de futbolistas que ha configurado la comisión deportiva, ver los ofrecimientos y las posibilidades del mercado.

El máximo accionista señaló que cuentan con la ventaja del tiempo -hay tres meses por delante hasta que el 31 de agosto se cierre el plazo - y de disponer de una base de plantilla «mejor que en los dos últimos años».

El club ilicitano tiene 15 jugadores: Edgar Badia, Helibelton Palacios, Gonzalo Verdú, Enzo Roco, Pedro Bigas, John Chetauya, Ivan Marcone, Gumbau, Raúl Guti, Fidel , Josan , Tete Morente, Pere Milla y Lucas Boye con contrato en vigor. En principio, todos, a excepción de Marcone, al que se le va a buscar una salida, cuentan para el próximo proyecto. Hay casos como los de Boyé y Mojica que dependerán de las ofertas que lleguen. Y con Pere Milla no se quiere mantener ningún conflicto jurídico con su contrato. Salvo sorpresa, los tres deberán presentarse para iniciar la pretemporada.

Luego hay siete futbolistas: Kiko Casillas, Barragán, Diego González, Mascarell, Javier Pastore y Guido Carrillo, que finalizan su vinculación contractual con el club ilicitano. Diego González, según aseguró Bragarnik en su visita a INFORMACIÓN, «está muy cerca» de renovar. Con Mascarell también se quiere llegar a un acuerdo y la entidad franjiverde está dispuesta a realizar un esfuerzo económico. Con Pastore, viendo el rendimiento del último mes y el deseo del jugador, tanto la propiedad como Francisco barajan la posibilidad de que, si no le sale ninguna oferta que le satisfaga, se quede y que comience a entrenar. Si responde bien físicamente se le ampliará el contrato y continuará un curso más.

Y por último está la parte de los cedidos: Ezequiel Ponce, Kike Pérez y Lucas Olaza. Ninguno de los tres están descartados para seguir, pero su situación requiere una serie de condicionantes, tanto deportivos como económicos.

Con el delantero argentino, al que Francisco quiere en la próxima plantilla, se está a la espera de ver la posibilidad de que se pueda desvincular gratis del Spartak de Moscú, como ha sucedido con otros jugadores por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. En caso contrario se intentará rebajar la opción de compra de cinco millones.

Por Kike Pérez el Valladolid pide cuatro millones y por Olaza, dos. Unas cantidades demasiadas elevadas, a pesar de que en el Elche han terminado contentos con ellos. En principio no seguirán. Si la situación de mercado cambia, podrían ser tenidos en cuenta.

Salinas y Werner son los cedidos que pueden continuar

El Elche tiene hasta seis futbolistas: Axel Werner, Jony Álamo, Jose Salinas, Mourad, Manu Justo y Josema Sánchez cedidos en otros equipos. El meta argentino, que está jugando a préstamo en el Arsenal de Sarandí; y el canterano Salinas, que milita en el Unionistas de Salamanca; son los que más opciones tienen de quedarse, como tercer portero y como segundo lateral izquierdo, si no se vende a Mojica. Los dos comenzarán la pretemporada. A Jony Álamo, que desde enero está en la Cultural Leonesa, y tiene contrato hasta 2023, la intención es buscarle otra cesión. Manu Justo, que ha ascendido con el Racing de Santander, finaliza su vinculación y no se le renovará. Lo mismo ocurre con Mourad, que ha estado los dos últimos años en el Alcoyano. Está también el caso de Josema Sánchez. Si el Valladolid asciende se lo quedará en propiedad. Pero si no lo consigue debe volver al Elche, porque tiene firmado hasta 2023. En principio no cuenta para el próximo proyecto franjiverde.