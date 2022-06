El Elche mima al rival, pero fuera del campo

La idea es vanguardista, innovadora, detallista, atenta. Puede parecer controvertida, pero, ante todo, es un elemento que engrandece la imagen del club. El Elche quiere demostrar su categoría en los grandes, pero también en los pequeños detalles. Y así surgió la iniciativa cuando se planteó la necesidad de renovar los vestuarios del estadio Martínez Valero.

Anticuados y aquejados de un mal hasta aquel momento endémico, las humedades, la entidad franjiverde decidió proceder a una renovación total de las estancias que ocupan los jugadores antes, en el medio tiempo y al final de los partidos. Una reforma integral que no solo atiende las necesidades del equipo local, sino también las del visitante.

El máximo accionista del Elche, Christian Bragarnik, destacaba a este periódico que «el club tiene que sentirse orgulloso de mostrar un modelo distinto de vestuario. Parece que para el vestuario del visitante no tendríamos que invertir lo mismo que para el local o que no debiéramos tratarlo de la misma manera porque viene a competir». Pero no es así.

«Nosotros tenemos que tratar de maltratar al rival en la cancha y ganarle con nuestras mejores herramientas, pero después debemos tratarlo de la mejor manera», apuntaba Bragarnik.

De este modo, el Elche concibió la idea de dotar el vestuario visitante con el mismo mobiliario y medios que el local, así como introducir en este espacio la última tecnología en iluminación y decorarlo para la ocasión en cada partido.

El vestuario rival del estadio del Elche hace sentir al equipo visitante como en casa. A través de un sistema de luces led se recrea el ambiente adecuado para cada caso, utilizando los colores de cada club. A su vez, cada taquilla están adecuada con el escudo de cada contrario. La estancia es amplia y cada jugador dispone de una zona donde colgar su ropa, silla individual y un cajón debajo del asiento para guardar sus zapatos. Otro detalle: el suelo es de tarima flotante de color verde césped.

«Es un orgullo que entrenadores del prestigio de Xavi o presidentes de otros clubes nos hayan felicitado por el vestuario. Por algunas ideas innovadoras que hemos introducido. Es lo que queremos seguir haciendo», apunta Bragarnik.

Esta es una idea original, «que no hemos visto en otros campos, pero también debemos copiar las iniciativas que sean para mejorar para que el Elche sea un lindo modelo referente en el fútbol español», concluye el dirigente del club ilicitano.

La iniciativa comenzó a aplicarse ante el FC Barcelona. En el partido celebrado el pasado 6 de marzo, que acabó con la victoria visitante por 1-2, el club había preparado un escenario con los colores y escudos blaugranas que no pasó desapercibido. El propio entrenador del equipo catalán, Xavi Hernández, felicitó al club por el confort y la ambientación que habían creado en la estancia.

Después llegaron otros rivales como el Valencia, Real Sociedad, Mallorca, Osasuna, Atlético de Madrid y Getafe. Bragarnik se mostraba orgulloso porque «tenemos uno de los vestuarios más bonitos de LaLiga tanto en el lado local como en el visitante. Para nosotros es un orgullo que un entrenador como Xavi nos haya destacado el diseño y los detalles. Estas cosas nos dan fuerza para seguir creciendo como club».

Directivos

El Elche no ha sido solo detallista con los jugadores y cuerpo técnico, también lo es con los directivos de los clubes rivales, para los que no ha dejado de servir un delicioso aperitivo en cada partido. En tiempos de pandemia, el grupo que asistía a este refrigerio estaba restringido al máximo. Unas diez personas como máximo entraban a la sala vip durante el descanso y el servicio era individual y se ofrecía en una caja de cartón a cada comensal.

Cuando el pasado 1 de abril se daba un nuevo paso hacia la normalidad y se permitía de nuevo el consumo de bebidas y comidas en los estadios, el Elche abrió de nuevo la sala donde habitualmente se sirve el catering a los directivos que ocupan la tribuna de autoridades. En este recinto, el club ilicitano también demuestra ser una entidad de Primera División, ofreciendo a socios y visitantes un servicio de calidad.