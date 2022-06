Hace una década, el Elche incorporaba a sus filas a un prometedor extremo zurdo de 21 años procedente del Recreativo de Huelva, decano del fútbol español. Fidel Chaves iniciaba la primera de sus dos aventuras como franjiverde, sin saber lo que le depararía el futuro: dos ascensos a Primera División, tres permanencias y, diez años después, formar parte de la centenaria historia del club como uno de sus capitanes.

La velocidad y verticalidad de 2012 han dado paso a la calidad y madurez de 2022. Dos «Fideles» diferentes. Un futbolista que ha ido mejorando en rendimiento con el paso del tiempo, como el buen vino. Formó parte importante del «Elche de los récords», ayudó a la permanencia en 2013 sin ser actor principal y, tras su vuelta, ha vivido tanto el milagroso ascenso en plena pandemia como dos permanencias en la máxima categoría, la primera de forma agónica y esta segunda con mucha más calma. Todas estas vivencias (188 partidos oficiales) convierten a Fidel en un jugador que se ha ganado con pleno derecho un hueco en el Olimpo franjiverde.

Cerca de los 200 partidos

En la temporada del centenario del Elche, Fidel alcanzará los 200 partidos, si no hay lesiones de por medio, con la zamarra blanca y verde. Ya ha igualado a Edu Albacar, con quien compartió banda en su primera etapa en la ciudad de las palmeras. En el siglo XXI solo tres franjiverdes suman más partidos: Nino (475), Benja (216) y Willy Caballero (199). Previsiblemente alcanzará al cancerbero argentino y, a poco que no baje su rendimiento y aportación al grupo, también al «Expreso de Bigastro».

Además, Fidel disputará en la 2022/23 su cuarto curso en la máxima categoría con el Elche. Un hito que ningún futbolista del club ha logrado en el siglo actual, debido a la no presencia de la entidad durante la primera década entre los mejores de la liga española (2001-2010) y al descenso administrativo de 2015, que rompió en añicos la posibilidad de asentar a los ilicitanos de nuevo en Primera División durante la segunda década.

El último franjiverde que llegó a disputar cuatro temporadas en Primera con el Elche fue Félix Palomares, otro talento puro. El centrocampista campellero lo hizo en 1985, al disputar 12 partidos en la que fue su sexta campaña en la elite. Si Fidel vive su segunda etapa en el club, Félix llegó a jugar en tres periodos distintos.

Por lo tanto, han pasado 37 años desde aquella última temporada de Palomares y esta cuarta que iniciará en agosto Fidel. Centenares de futbolistas han lucido la franja verde. Ninguno lo ha hecho durante tanto tiempo entre los mejores como el portador del dorsal «16», número inserarable para el onubense desde que pisara el Martínez Valero por primera vez.

Contrato hasta 2024

98 partidos en Primera (se viene otro centenario más en breve) y 13 goles. El primero lo celebró en octubre de 2013, en el Benito Villamarín contra el Betis. «Es una anécdota bonita», dijo entonces por haberse estrenado en su tierra. Este curso ha festejado cinco propios (el curso pasado hizo seis, su tope personal en Primera), el último de ellos contra el Granada en Los Cármenes, vital para conseguir la salvación. Una semana antes adelantó al Elche en el duelo contra el Barcelona.

Con contrato hasta junio de 2024, la historia de Fidel en el Elche aún parece lejos de su fin. La locución latina «Semper Fidelis» refleja perfectamente ese vínculo generado entre el futbolista y el que ha sido, de largo, el club más importante de su carrera. Fidel, que en octubre cumplirá 33 años, será uno de los símbolos del centenario. Casi un tercio de ellos los ha vivido con un trocito de corazón franjiverde.