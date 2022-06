Iván Marcone ya es historia en el Elche C.F. A falta de que que los dos clubes hagan oficial el traspaso, el centrocampista argentino va a ver cumplido su "sueño" de fichar por Independiente de Avellaneda, equipo del que es hincha confeso desde niño.

El futbolista ha pasado este martes reconocimiento médico y solo falta dar oficialidad a un acuerdo que estaba, prácticamente, cerrado desde el fin de semana. Marcone ha asegurado, a medios argentinos, que "hace muchos años que tengo este sueño y, por fin, parece que se va a hacer realidad". El mediocentro ha estado muchas a veces cerca de recalar en Independiente, pero, hasta ahora, por unos motivos u otros, no se había podido hacer realidad: "Siempre creí que los tiempos eran perfectos y ha llegado el momento indicado. Ahora espero pasar el reconocimiento, firmar el contrato y sumarme al grupo", ha señalado en la puerta del centro médico al que acudió a realizarse las pruebas previas a su fichaje".

El exjugador del Elche ha indicado que siempre había tenido confianza en poder llegar a un acuerdo, a pesar de las palabras del entrenador, Eduardo Domínguez, que la semana pasada le echó la "culpa" de no querer bajarse el sueldo a las posibilidades del club argentino si tantas ganas tenía de fichar. "Ya hablé con él después de que esto sucediera, aclaramos las cosas y quizás no quiso decir lo que luego se interpretó". Marcone ha explicado que tanto él como el club ilicitano, a través de su propietario Christian Bragarnik, que también es su representante, han hecho "mucho esfuerzo" para poder alcanzar el acuerdo: " Por mi parte, siempre he demostrado mis ganas de venir. A veces hay que entender que no todo está en nuestra mano, aunque el contrato dependa de uno. Hay que veces que los clubes son los dueños de nuestros pases y ponen trabas. Pero Christian (Bragarnik) ha hecho todo lo posible porque sabía mis intenciones y quería que se cumpliese mis deseos. Facilitó todo lo máximo posible", ha comentado el futbolista a los medios argentinos.

Finalmente, el máximo accionista del Elche se ha salido con la suya y ha impuesto sus condiciones para recuperar parte de la inversión que hace dos temporadas realizó por Iván Marcone, cuando lo fichó de Boca Juniors. Independiente va a pagar a la entidad franjiverde dos millones de dólares por el traspaso, aunque Bragarnik va a poner facilidades. Se harán efectivos en cuatro plazos mensuales con un año de carencia y se comenzarán a pagar a partir de junio de 2023. De esta forma se ha podido alcanzar el acuerdo, porque el club argentino va a disponer de tiempo para obtener liquidez y el Elche va a cobrar por un jugador al que le restaban dos años de contrato.