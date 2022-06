El presidente del Elche CF, Joaquín Buitrago, se mostró contento y optimista en la presentación de la campaña de abonos y confía en poder alcanzar los 20.000 abonados. El dirigente franjiverde recordó que «no es una temporada más, es la temporada de nuestro centenario. El lema de un siglo en blanco y verde resume perfectamente lo que es el sentir de la campaña».

El abogado ilicitano destacó que el club llega a sus cien años de historia «en un momento de plenitud y grandeza. Va a ser nuestra tercera temporada consecutiva en Primera División y no hay mejor situación para llevar a cabo a nuestro centenario. Estamos sentando las bases de un proyecto sólido, tanto en infraestructuras como a nivel deportivo. A nivel interno estamos llevando a cabo obras de remodelación del estadio, que nos permitirá tener un Martínez Valero de los más vanguardistas de Primera División y, siempre, buscando la excelencia». Al mismo tiempo, valoró que «ya no somos el patito feo que acaba de llegar a Primera. Ya no somos un equipo vulgar y hemos demostrado que podemos plantar cara a cualquiera».

Con esta esa ola a favor y tras dos temporadas condicionadas por la pandemia del covid, Buitrago confía en «alcanzar un mínimo de 20.000 abonados». Para ello indicó que se ha diseñado la campaña de abonos «escuchando las propuestas de la calle, las sugerencias que nos llegaban a través de las redes sociales y el sentimiento de los abonados por mejorar el número aficionados con carné. Nos hemos reunidos con las peñas, a las que agradecemos su gran esfuerzo por ayudar y apoyar; y con los impulsores de la Grada de Animación, que es otro de los objetivos a mejorar»

El presidente quiso dejar claro que «no queremos llegar a los 20.000 abonados para que sea un simple guarismo. Queremos que los que se saquen el abono estén implicados, que se sientan orgullosos y partícipes del proyecto del Elche. Que vengan y sientan los partidos de forma activa y que se sientan orgullosos de participar en el centenario del club. Lo que pretendemos es que, cuando enseñen su carné, sea una credencial de orgullo. Creo que, en líneas generales, no hay excusas con los precios, ni reproches al esfuerzo que hemos realizado desde el club», comentó el dirigente franjiverde.

Sale rentable

El abogado ilicitano también destacó que «sale más rentable sacarse el abono que venir dos o tres partidos sueltos», y explicó que en las dos jornadas económicas que se reserva la entidad y que, normalmente, serán en los encuentros frente al Real Madrid y el Barcelona, «los abonados pagarán una cantidad casi simbólica, como ya hicimos la temporada pasada, porque lo que queremos es proteger a los aficionados que compran su abono».

Buitrago aseguró que «es el abono más económico y, si no, de los más baratos, de toda LaLiga Santander. La mayoría de los equipos tienen precios muy por encima de los nuestros. En la mayoría de los carnés hemos rebajado entorno a un 10%. Se puede ver toda la temporada por seis euros por partido y hay abonos asequibles a todas las economías».

El presidente del Elche se mostró ilusionado, sobre todo, con atraer a muchos aficionados jóvenes y crear una gran Grada de Animación: «Es una de nuestras asignaturas pendientes. Hemos comprobado que en redes sociales somos uno de los clubes que más hemos crecido entre los jóvenes y queremos que eso se traduzca en aumentar su presencia en el estadio. Nos hace falta tener una buena Grada de Animación, muy ruidosa y activa, como tienen muchos equipos. Queremos que disfruten del espectáculo en directo y que los partidos del Elche sean una cita ineludible».