El abono del Elche, el segundo más barato de Primera División

El Elche activaba ayer a las 10 horas la campaña de abonos del Centenario «Un siglo en blanco y verde», con elogios mayoritarios de los aficionados ante unos precios calificados como «asequibles» y que convierten al club en el segundo de LaLiga con los pases más económicos. Todo ello tras aplicar rebajas del 10% para adultos y del 14% en infantiles y juveniles.

Solo el Getafe, de momento, ha presentado unos precios más competitivos. El conjunto madrileño tiene abonos entre 95 y 490 euros, cuando los del Elche van desde los 115 a los 525. El más barato lo tiene el Cádiz, con 90 euros, pero el más elevado es mucho más alto, 1.325 euros. Aún faltan algunos precios por conocerse que, presumiblemente, serán más caros como los del Barça, Atlético de Madrid, Athletic, Sevilla o Villarreal, y otros que podrían ser similares, como el Rayo Vallecano, Almería o Valladolid.

El arranque de las ventas se producía de forma simultánea en tres puntos. Dos de ellos son físicos, las oficinas del estadio y la tienda oficial en el centro comercial L’Aljub. El otro es virtual, la página web del club, donde los ya abonados pueden realizar su renovación. El lugar donde más interés se suscitó al principio de la jornada fue el de siempre: el Martínez Valero, donde decenas de aficionados renovaron sus carnets a primera hora. Antes incluso de la apertura ya había interesados en ser de los primeros.

Los franjiverdes se mostraban muy ilusionados con lo que el Elche pueda realizar este año. El joven Eduardo Díez lleva «desde los 3 o 4 años viniendo al fútbol y soy abonado desde los 12». Está satisfecho con los precios y este año va a celebrar el Centenario «con un cambio de localidad, de anillo a preferente. No sé si considera un abono nuevo o un cambio, así que voy a ver si hoy mismo puedo conseguirlo», explica en la fila. La cola no es muy larga, pero también es cierto que el club ha adelantado unos minutos la apertura y que ha dispuesto a seis operarios en tres puntos de atención. También existe la figura del organizador de la fila, que optimiza tiempos.

Esta campaña se respira un gran ambiente. «Con estos precios, el que no que no viene es porque no quiere», apunta José Ferrández. Tiene dos abonos en la mano, el suyo y el de su hijo. «Es mi pequeño el que me motiva. Desde los 3 años le gustaba venir a la grada de animación y gracias a él pues yo también vengo. De hecho, este año me quedo sin viaje de vacaciones porque la Liga empieza pronto. No me deja», expone.

En la primera hora de venta, el Elche ha registrado decenas de abonos. Como el de Gabriel Martínez, que lo adquiere por segunda vez. «Los carnets me han costado 5 euros más baratos que el año pasado. Es un detalle». Gabriel es natural de Mutxamel, pero «me da igual cómo se llame el equipo. Es fútbol de Primera y además el Elche está haciendo las cosas muy bien».

Los aficionados saben que este año es especial. «Pues sí, me siento parte de esta historia y creo que con derecho. De niño ya iba a Altabix y he sido socio incluso en Segunda B», expone Fernando Bueno, que «de todos modos lo más importante es esta temporada. Tenemos muchas ilusiones». Además, resalta que los precios «son más baratos que el año pasado, asequibles. El propietario no se ha aprovechado de la situación y eso es de agradecer».