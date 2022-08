Buitrago: “Contamos con Mojica y no esperamos que se marche”

El presidente del Elche CF, Joaquín Buitrago, se ha referido este miércoles a los rumores y noticias que han salido en las últimas horas sobre un posible interés del Villarreal por fichar al colombiano Johan Mojica. “Al club no le ha llegado nada. Con Johan (Mójica) han ido surgiendo rumores durante todo el verano, pero no se ha concretado nada. Nosotros contamos con que Mojica se va a mantener en nuestro equipo y no esperamos que se marche”, ha señalado el dirigente franjiverde.

Cuando se le ha preguntado a Buitrago si teme que algún equipo pague la cláusula de 5,5 millones, que es asequible para varios clubes, y se lleve al jugador, ha sido muy claro: “Eso forma parte de las reglas de juego que hay en LaLiga. Hay una cláusula de rescisión y nadie está libre de que llegue algún club y llegue a un acuerdo con el jugador, abone la cláusula y se marche. Tenemos que estar prevenidos para cualquier situación”. Sobre la posibilidad de poder ampliar el contrato del colombiano y aumentar su cláusula, el presidente ha indicado que “en el caso de que se de la situación de que venga un club a negociar, siempre existe la posibilidad de hablar con el futbolista”. Joaquín Buitrago ha señalado que en el club están preparados por si se pudiera producir la marcha del lateral izquierdo justo en el cierre del mercado y dejarles sin margen de maniobra: “Tenemos la posición cubierta. Esa posible contingencia ya la previmos. Contamos con Carlos Clerc, que puede cumplir en esa función y creo que a lo largo de la temporada se van a alternar. También tenemos la opción de Lautaro Blanco, que, en principio, está previsto que venga a partir de enero. Incluso a Salinas, que lo podemos recuperar”. El dirigente ha comentado que “en líneas generales” está “muy satisfechos de la imagen que mostró el Elche frente al Almería, a pesar del empate. “Se pudo comprobar que hay margen de mejora. Con los mimbres que tenemos esta temporada y con los jugadores nuevos que han llegado, ya se han empezado a ver cositas y, a poco que se terminen de acoplar, nos van a aportar mucho”. Por último, Buitrago ha comentado que no descartan algún último fichaje antes del cierre del mercado, pero que “con la plantilla que tenemos, nos damos por satisfechos. Eso no significa que cualquier oportunidad que surja en el mercado estamos preparados para ir a por ella. Si existe una ganga y un futbolista que tenga suficiente nivel y nos pueda aportar y mejorar la plantilla lo intentaremos. Tenemos fichas libres y no estamos en una situación en la que no necesitamos vender jugadores”, ha indicado el presidente.