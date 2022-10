Había esperanzas de que Fidel Chaves, después de tres semanas en el dique seco, por una rotura fibrilar en la zona del músculo isquiotibial de su pierna derecha; pudiera volver a jugar con el Elche CF en el encuentro de este miércoles (21 horas), en el estadio Martínez Valero, que rozará el lleno, frente al líder Real Madrid. El extremo onubense quería regresar, pero el técnico franjiverde, Jorge Almirón, lo ha dado, prácticamente, por descartado, en la rueda de prensa previa al partido, que el técnico argentino ha ofrecido este martes.

El preparador argentino ha confirmado la ausencia del central Fede Fernández, quien ya se perdió el choque de pasado sábado contra el Valencia CF en Mestalla (2-2), por problemas musculares. El defensa continúa sin poder ejercitarse con el grupo.

En cuanto a Fidel, Almirón ha comentado que "está entrenando con el grupo casi por completo. Hoy le van a hacer unas pruebas para ver cómo evoluciona su mejoría. Tiene muchas ganas de volver, es un futbolista importante para nosotros, pero está más cerca de regresar de cara al fin de semana".

Y es que tras el encuentro ante el Real Madrid, el conjunto ilicitano afrontará, en apenas tres semanas, cuatro partidos importantes frente a rivales directos en la lucha por la permanencia, como son el Espanyol, el Getafe, el Girona y el Valladolid, antes del parón del Mundial de Catar. Y en esos envites la presencia del extremo onubense va a ser importante.

El entrenador del Elche también ha confirmado que Lucas Boyé volverá al once inicial, tras no poder estar en València, por tener que cumplir un encuentro de sanción por su expulsión ante el Almería. De la misma forma, regresa Gerard Gumbau, tras su reciente paternidad y después de no viajar a la capital del Turia, porque su mujer estaba a punto de dar a luz a gemelo, en un parto que se antojaba complicado. Finalmente, el alumbramiento se produjo el domingo y Gumbau lleva entrenándose con normalidad en los últimos días.

Jorge Almirón ha adelantado que, a pesar de enfrentarse al líder y todopoderoso Real Madrid no tiene previsto variar el sistema de juego, con una línea de tres centrales y dos carrileros, y seguirá utilizando cuatro atrás y dos extremos específicos.

La plantilla franjjiverde ha realizado este martes una nueva sesión de trabajo, que ha tenido lugar en el estadio Martínez Valero, a puerta cerrada. Almirón ha trabajado los últimos detalles de cara al choque ante el Real Madrid, aunque mañana miércoles por la mañana, mismo día del partido, hay previsto un entrenamiento de activación. Posteriormente, los jugadores convocados se concentrarán en el hotel Milenio.