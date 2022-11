Una semana más, Christian Bragarnik, propietario del Elche, asistió a una jornada de su equipo sin ganar. Poco dado a realizar declaraciones públicas ni a salirse del tono general de apoyo a futbolistas y técnicos, algo cambió en el argentino durante el desarrollo del partido entre su equipo y el Valladolid.

Bragarnik no habló, pero fue muy claro. A través de su cuenta personal de Instagram, el empresario subió una storie para dejar muy claro que no le está gustando lo que está viendo. En la misma se podía leer la frase «La actitud no se negocia» con un fondo negro en marco verde, acompañada por el escudo del centenario. Una efeméride que, de momento, está siendo un tormento para el entorno franjiverde.

Con este mensaje, Bragarnik señala claramente a la plantilla por este mal inicio de temporada, en el que el Elche aún no conoce la victoria en Liga tras 13 jornadas disputadas. La imagen ofrecida por los suyos en la gran mayoría de encuentros no está siendo acorde a la categoría en la que milita la entidad. Contra el Valladolid se volvió a comprobar. Pese a que el resultado fue apretado, la sensación de inferioridad ilicitana durante gran parte del encuentro fue patente. Solo la gran actuación de Edgar Badia, la falta de acierto pucelana y el gol de Josan evitaron un desastre mayor.

Del mensaje, pese a que señala principalmente a los jugadores, no se escapa tampoco el entrenador. Un Jorge Almirón que había sido la apuesta de Bragarnik tras descartar otras opciones que no se pudieron llevar a cabo por trámites burocráticos (Beccacece), por la negativa de los técnicos (Bordalás, Marcelino y Vicente Moreno) o por decisión del propio Bragarnik (Paco López y Calleja).

Parón para el Mundial

Al Elche le quedan dos partidos oficiales antes del parón para el Mundial. Este martes recibe al Girona, en un partido en el que el Martínez Valero podría mostrar su desencanto a todos los nivales por la situación actual. El próximo fin de semana se disputará la eliminatoria de Copa del Rey contra L'Alcora, a domicilio.

Ni siquiera el propio Almirón se ve seguro en el puesto para entonces. El técnico reconoció en la rueda de prensa posterior al partido contra el Valladolid que entendería su destitución y que es una decisión que debe tomar Bragarnik, a quien dice conocer bien. Almirón también lleva varias comparecencias poniendo énfasis al trabajo que se pueda hacer durante el mes de parón, refiriéndose al mismo como "pretemporada". La realidad es que después de esa pretemporada el Elche podría tener una ventaja insalvable. Y no es seguro que la vaya a afrontar el propio Almirón.