Sergio Mantecón ha tenido que dar la cara en la difícil situación en la que se encuentra el Elche CF. El secretario técnico, después de la no continuidad de Jorge Almirón al frente del conjunto ilicitano, ha sido el encargado de dirigir el entrenamiento y de ofrecer la rueda de prensa previa al encuentro de este martes (19 horas), frente al Girona.

Mantecón ha reconocido que la situación le ha llevado a ser, otra vez, un hombre de club y asumir su responsabilidad, ha explicado que fue el propio Almirón quien les comunicó a última hora del pasado domingo que lo mejor era “apartarse a un lado” y dejar el equipo. El secretario técnico también ha asegurado que “por la premura de tiempo” no le ha dado tiempo a ponerse en contacto con ningún entrenador de cara al futuro y que una victoria frente al Girona permitiría reengancharse en la lucha por la permanencia y ver el futuro de otra forma.

¿Cómo se han producido los acontecimientos para la salida de Almirón?

A última hora del domingo, Jorge (Almirón) nos comunicó que la mejor opción era dar un paso al lado y, a partir de ahí, analizamos la situación, hablé con Christian (Bragarnik) y decidimos que la mejor solución es que yo me hiciera cargo del equipo y, a partir del partido ante el Girona, ya no habrá tantas urgencias con el parón del Mundial para poder fichar un nuevo técnico.

¿Qué motivos les ha dado?

La situación era insostenible y el contexto actual era de mucha dificultad. Jorge esperaba que en su segunda etapa las cosas le salieran mejor y que su llegada fuera un punto de inflexión a nivel personal y del equipo. Ha habido partidos que se han merecido ganar, pero, desgraciadamente, no ha llegado esa primera victoria. Jorge es el primero que sabía que llegaba con una mochila difícil de su anterior etapa. Ha sido todo un cúmulo de circunstancias.

Otra vez de apaga fuegos y de tener que hacerse cargo del equipo en una situación que no ha provocado, porque las decisiones finales en cuanto a los fichajes de entrenadores y jugadores las toma el propietario…

Lógicamente, que yo esté aquí no es una buena señal. Llevo mucho tiempo en el club y siempre estoy para ayudar. No es ser apaga fuegos, es mi trabajo. Igual que la temporada pasada me hice cargo contra Osasuna, ahora lo tengo que hacer. Para eso estamos. Prefiero que se focalice más en el encuentro contra el Girona, que con una victoria, veríamos las cosas y el futuro con otras perspectivas.

¿Se está mirando ya nuevos entrenadores? ¿Son Paco López o Bordalás opciones?

Como secretario técnico mi obligación es estar en contacto con jugadores, agentes y entrenadores de forma continúa. Pero, la verdad es que, de momento, no me ha dado tiempo a mirar nada. La decisión de Almirón fue el domingo a última hora y he tenido que ponerme a preparar el partido y no me ha dado tiempo a más.

Por lo que dice, parece que ha sido Almirón quien ha decidido marcharse por el ambiente crispado que había. ¿Eso piensa que puede liberar el ambiente y a los jugadores de cara al partido contra el Girona?

Es difícil liberarse cuando los resultados no se están dando. Es una presión añadida. Jorge ha mirado más por el club y por la situación actual, que no es fácil. El ambiente no era el adecuado y ha querido sumar, dando un paso al lado, para intentar ayudar. Somos conscientes de la capacidad de los jugadores, la mayoría lo demostraron la temporada pasada, pero en la actual no lo están demostrando. Necesitamos refrendar con una victoria el trabajo, más que por la puntuación, por la confianza que nos puede dar.

El Elche lleva ya cuatro entrenadores esta temporada…

Lógicamente, en 13 jornadas, significa que la situación no es la idónea y que las cosas no se están haciendo bien.

¿Se valoró la opción de que Alberto Gallego y Nino se volvieran a hacer cargo del equipo?

Era una de las posibilidades. Pero el filial jugó el domingo, es el último partido antes del Mundial y no era fácil esa opción. Además, las competiciones en los equipos inferiores siguen y estamos esperanzados con que el Ilicitano haga buena temporada y no hemos querido tocar más. Al final, decidimos que mi hiciera cargo yo, junto a los técnicos de la casa Manolo Sempere, Miguel Escalona y Óscar Suárez.

Como jugador que ha sido y, ahora, como secretario técnico, ¿cree que el mensaje de Bragarnik del sábado, después del partido del Valladolid, diciendo que “la actitud no se negocia” es bueno para la plantilla? ¿Puede afectarles a los jugadores?

Los futbolistas tienen una relación directa con el propietario, porque es el encargado de realizar los fichajes y mantiene muchos contactos con ellos. Igual que lo dijo así se lo podría haber dicho personalmente. No creo que haya ninguna duda de la actitud de estos jugadores, porque los primeros dolidos y perjudicados son ellos.