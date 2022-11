El delantero del Elche CF Pere Milla ha sido muy claro a la finalización del encuentro frente al Girona, en el que el conjunto ilicitano ha cosechado una nueva derrota (1-2), que lo hunde, todavía más, en el último puesto de la clasificación. El futbolista catalán, en declaraciones a los micrófonos de DZAN, no ha dudado en afirmar que "hemos hecho el ridículo en las primeras jornadas".

"No puede ser. Hay que mirarse el ombligo. No puede ser que en 14 partidos hayamos tenido cuatro entrenador. Tenemos que hacer mucha autocrítica todos. Hemos hechos el ridículo en las 14 jornadas", ha señalado.

El delantero franjiverde considera que el parón de la competición por la disputa del Mundial de Catar les puede venir bien y volver con otros aires y otras ideas. "Ahora a parar y a desconectar la cabeza, que es lo importante y, a la vuelta, no queda otra que empezar a ganar".

Pere Milla ha mostrado el sentir de la plantilla cuando, al final del encuentro frente al conjunto catalán, se han quedado en el centro del campo escuchando los pitos y los cánticos en contra de su propia afición. "Eso significa que no estamos haciendo las cosas bien. No nos da, sentimos rabia e impotencia, porque hemos empezado el partido bien, nos hemos puesto por delante y yo he tenido un remate de cabeza al larguero para hacer el segundo. Hemos entrada bien, pero no puede ser que en 39 minutos nos hagan dos goles y uno lo han anulado, no se por qué, porque, para mí ha sido gol legal del Girona. Tenemos que reflexionar todo, porque solo jugamos hacia atrás", ha señalado.

Por último, el atacante del Elche, a peor de la situación crónica, todavía está convencido de revertir la situación: "el equipo va a salir adelante", ha asegurado.