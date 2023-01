José Ángel Carmona, el nuevo defensor del Elche CF, ya ha sido presentado oficialmente por el club ilicitano, en una rueda de prensa en la que el joven jugador (20 años) ha asegurado que “vengo a intentar estar en este proyecto para formar parte de la salvación del Elche”. El futbolista ha remarcado que “nada es imposible mientras no sea matemáticamente y mientras haya un 1% de esperanza debe haber un 99% de fe. Hay que intentar darle ilusión al club en su centenario. El vestuario cree en que se puede lograr el objetivo y está con ganas”.

El presidente del club, Joaquín Buitrago, ha sido el encargado de loar las virtudes del joven, al que ha definido como “un jugador polivalente, que puede actuar como lateral derecho pero también como central”. El dirigente ha remarcado que Carmona llega “cedido con una opción de compra” y que es “una de las perlas de la cantera del Sevilla, que llega pisando fuerte. Ha sido internacional sub 21 y esta temporada no solo ha jugado partidos del primer equipo sino también de competición europea”.

Ya disponible

Buitrago también ha destacado el estado de forma del defensor, que está ya “plenamente disponible, ha realizado su primer entrenamiento hoy mismo y sus compañeros lo han recibido con los brazos abiertos”. Llega Carmona “para sumar en la defensa, donde tenemos algunas carencias por lesiones, etc. Un jugador de mucha calidad, por lo que vamos a consolidar nuestra parte defensiva, uno de nuestros puntos débiles que hemos tenido. Esperamos que con su experiencia y buen hacer el equipo sea capaz de revertir la situación”.

Hay esperanza

El futbolista, acompañado por varios de sus familiares, explicaba que “mi motivación para venir ha sido principalmente el interés que ha puesto el club en mí”. Además, ha remarcado que “el equipo no está descendido, ni mucho menos”. También ha resaltado que “todo el mundo siempre me ha hablado bien del club”. En concreto, “el míster (Pablo Machín) tuvo pasado en Sevilla y conoce a los readaptados sevillistas, que me hablaron maravillas de él. El Elche siempre ha sido un gran club”, ha rematado.

¿Jugador de banda o central?

“Soy un jugador polivalente que me pueden utilizar en las dos posiciones. En el Sevilla he actuado tanto de lateral como de central y en los dos puestos me siento cómodo. No tengo una posición preferida. Cada una tiene sus pros y sus contras”. Pero es que, a su vez, “me siento capacitado para ser carrilero de largo recorrido, por supuesto. En Sevilla a mí me pedían que subiese y que fuera largo. Desde pequeño mi posición ha sido lateral hasta estos dos últimos años he combinado con la de central”.

¿Cómo se define?

“Como futbolista me definiría como un jugador con mucho carácter y garra, que siempre voy a tope con el escudo que represento”.

Su primera experiencia fuera de Sevilla…

“Es la primera vez que salgo y en la vida hay que probar nuevas aventuras. Me motivaba el proyecto que el club me ofrecía y el interés que me tenían hacia mí y eso es lo que me ha hecho dar el paso. Mi familia siempre me apoya y van a estar conmigo en la decisión que tome”.

Seleccionado

Uno de los objetivos con los que llega es “poder disputar el máximo de partidos con el Elche y, si la situación va a mejor, creo que voy a tener la oportunidad de ir al Europeo de este verano con la selección. Me encantaría. Eso será señal de que todo en el Elche va bien”.

¿Puede ser titular el próximo lunes?

“Hoy he participado en el primer entreno y he hablado con el entrenador, pero no de esto. Yo estoy dispuesto a jugar. Vengo de entrenar todos los días y de jugar, y voy a estar a disposición de jugar si el míster lo necesita”.

Buitrago: “Se está sondeando a jugadores”

Preguntado por posibles salidas como la de Pol Lirola, el presidente del Elche echó balones fuera: “La planificación y la gestión deportiva las lleva la dirección deportiva. Ciertamente se están realizando movimientos para alguna posible nueva incorporación. En cuanto a salidas, el club está sondeando el sentir de aquellos jugadores a los que no les sigue emocionando el proyecto. No hay nada concreto sobre Pol Lirola ni con ningún jugador en concreto”.

Selección española

Consultado por el revés de no poder ver a la selección española en el Centenario del Elche, Buitrago ha dicho que “si finalmente no podemos traer a la Roja, porque la federación tiene una serie de compromisos, trataremos de realizar actos, bien con otras categorías de la selección o alternativos. No centramos el Centenario en este evento en concreto. Estamos trabajando en actos atractivos para los aficionados”.