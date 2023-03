La victoria del Elche CF este sábado en Mallorca ha significado una alegría para unos futbolistas franjiverdes que llevaban mucho tiempo esperándola. La primera fuera de casa y, por primera vez, mantener la portería a cero. Un resultado que respalda el trabajo de una plantilla que “no ha parado de creer”, a pesar de todos los infortunios que están sufriendo en la presente temporada, como reconoce Pedro Bigas.

El central del conjunto ilicitano, en declaraciones a los canales oficiales de la entidad franjiverde, asegura que tras el triunfo en el estadio de Son Moix, “estamos muy contentos. Por nosotros, por la afición y por todo el mundo”. El futbolista mallorquín, que fue profeta en su tierra, admite que “no está siendo una temporada fácil, pero tampoco hemos dejado de creer. Tenemos que ir partido a partido a intentar sumar de tres en tres puntos e intentar acercarnos al objetivo, que es lo más importante. Vamos a intentar seguir dando guerra y lo vamos a hacer”.

Bigas señala que en Mallorca lograron “una victoria muy trabajada. Sabíamos que nos enfrentábamos a un rival muy duro, que estaba con mucha confianza después de haber ganado sus cinco partidos anteriores en casa. No es fácil jugar contra este tipo de rivales. Pero el equipo estuvo espectacular, peleó, corrió y creó bastantes ocasiones, principalmente, a balón parado”.

A pesar de que la situación del Elche continúa siendo muy complicado, estando a 13 puntos de los puestos de permanencia, el defensa franjiverde señala que “el equipo va a seguir peleando, corriendo y dándolo todo por esta camiseta y este escudo, que es lo mínimo que tenemos que hacer. Es verdad que no tuvimos mucha suerte durante la primera vuelta, pero la segunda vuelta está siendo muy buena. Aunque no hemos tenido la recompensa que merecíamos, el equipo no ha parado de creer, no ha parado de entregarse y de tener ocasiones. En Mallorca, hasta el último tuvimos que sufrir con ese gol del empate que, al final, fue anulado. Nos lo dejamos todo en el campo y, al final, recogimos el fruto de los tres puntos”.