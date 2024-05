Radio Taxi culpa a Servitaxi de la mala imagen del sector en Elche y pide al equipo de gobierno medidas

Radio Taxi, la asociación de taxistas mayoritaria que trabaja en Elche (178 vehículos), ha mostrado su cansancio y malestar de que el sector sea señalado continuamente como el culpable de todas las situaciones del desabastecimiento de este servicio en el municipio, tanto en la ciudad como en el aeropuerto, donde ayer mismo por la mañana la falta de estos vehículos volvía a causar la indignación entre los recién aterrizados. Y en este sentido, desde Radio Taxi se va más allá e incluso se señala a la otra asociación, Servitaxi (que opera con unas 25 licencias aproximadamente), como la responsable de buena parte, a su juicio, de los problemas de la mala imagen que viene acumulando el sector en Elche.

"Basta ya"

«Estamos cansados. Basta ya de que seamos nosotros (Radio Taxi) los responsables (de los problemas) a juicio de restaurantes y hoteles. Nosotros trabajamos 24 horas siete días a la semana. Somos los que hemos propuesto soluciones, como las 24 nuevas licencias, los exámenes de capacitación... llevamos cuatro mesas de trabajo con el Ayuntamiento aportando soluciones y, encima, nos reclaman que qué hacemos», señalan indignados desde esta agrupación de taxistas.

Taxis en el centro de Elche / Áxel Álvarez

Ante ello, desde Radio Taxi se pide a la sociedad y a los responsables de la hostelería en Elche que se paren por un momento a reflexionar sobre cuál de las dos asociaciones del taxi está cumpliendo y cuál no, a la vez que pide no meter a las dos entidades en el mismo saco. En este sentido se lanza la pregunta de que a la vista de que la otra asociación, Servitaxi, no tiene número de teléfono (está fuera de servicio, pero se puede contratar por internet) «y no están en las paradas... ¿dónde están entonces?».

Cumplir con horarios y paradas

En esta línea piden al Ayuntamiento que intervenga para que ambas asociaciones de taxistas cumplan con los horarios y que estén presentes en las paradas de la ciudad como está estipulado. En el caso de Radio Taxi se asegura que todos sus asociados están informados de las últimas directrices del Ayuntamiento y que si alguno de los suyos es sancionado por algún incumplimiento será totalmente merecido.

Esta agrupación, que insiste en pedir que se diferencie a Radio Taxi de Servitaxi, quiere aclarar que la gente piensa que las 24 nuevas licencias ya están operativas en Elche, cuando no es así. Es más, se calcula que hasta septiembre u octubre no aumentará realmente la flota.

GPS

Con respecto al anuncio del Ayuntamiento de que probablemente se obligue a los vehículos a llevar un sistema de geolocalización (GPS), desde Radio Taxi se recuerda que ellos, por la plataforma de sistema de gestión de flota, ya lo llevan incorporado, algo que la otra entidad no lo tiene, según siempre Radio Taxi, dando a entender así que ellos no tendrían problema en que se aplicara este sistema de control para saber si todos los taxis están donde les corresponde según la semana. No hay que olvidar que las carreras son más jugosas y cuantiosas trabajando en el aeródromo que en el casco urbano.

En cualquier caso, para Radio Taxi el GPS no es la solución, sino que el Ayuntamiento intervenga para que Servitaxi cumpla con la normativa, algo que desde Radio Taxi se considera que no es así.

«Queremos dejar claro que los taxistas no somos los malos, pero sí es cierto que hay una asociación más comprometida que la otra con su ciudad», señalan por último desde Radio Taxi Elche.

Suscríbete para seguir leyendo