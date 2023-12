El taxi se «enrabieta» por el control municipal en Elche y la desactualización de tarifas

Taxistas tanto de RadioTaxi (mayoritaria) como de Servitaxi, ambas operando en Elche, están empezando a mostrar recientemente un profundo malestar interno fundamentalmente por dos cuestiones. En primer lugar, por la intención del nuevo equipo de gobierno de intensificar los controles sobre los conductores que estén prestando servicio en la ciudad y pedanías (todos los taxistas realizan servicio en el casco urbano, pero se van rotando cada semana para cubrir también el aeropuerto y también para poder descansar). Y en segundo lugar porque consideran que ya es hora de subir de manera adecuada las tarifas, sobre todo tras dispararse el incremento de precios mientras que ellos, aseguran, apenas han podido subir unos pocos céntimos la bajada de bandera en una década.

Quejas de clientes y negocios

Las reiteradas quejas de clientes y también de restaurantes y hoteles en determinados momentos del año y de la semana, léase fiestas en agosto y fines de semana, por no encontrar un taxi en la ciudad o tener que esperar mucho más de la cuenta para poder coger uno, es algo que el ejecutivo actual quiere tratar de revertir y por eso pretende poner el foco en algunos servicios de taxi. De hecho, el anterior equipo de gobierno también anunció que intensificaría los controles para garantizar que todos los coches que deben prestar servicio en la ciudad lo están y no trabajando en el aeropuerto (con carreras mucho más interesantes) o descansando.

Sin embargo, tras trascender que el Ayuntamiento, a través de la Policía Local, va a constatar que 68 taxis a diario deben estar prestando servicio en la ciudad ha «enrabietado» a taxistas de ambas agrupaciones, los cuales critican que se les vaya a controlar a ellos y, sin embargo, en el aeropuerto se les diga que no hay agentes locales para controlar el intrusismo de taxis piratas.

"Mucha gente está muy caliente"

«Mucha gente está muy caliente», señala uno de los profesionales del volante vinculado Servitaxi, quien asegura que este anuncio les ha molestado y que, a raíz de esto, se han alzado voces en favor de empezar a movilizarse de verdad.

A ello se suma que, tal y como está el coste de la vida, que no se actualicen debidamente las tarifas rema en contra de estos profesionales, en cuanto a mantenimiento del vehículo, por ejemplo. «Uno no puede salir a la calle a perder dinero», afirma una voz crítica también con el hecho de que en Elche estén obligados a comprar coches eco, ya que, afirma, de media cuestan unos 15.000 euros más, y, por otra parte, los enchufables no son aún una alternativa seria para el sector.

El presidente de RadioTaxi, Prudencio Azor, no pudo atender este miércoles a este medio al cierre de esta edición, pero sí su homólogo en Servitaxi, Antonio Hurtado, quien confirmó que existe malestar, en ambas entidades, por el hecho de que se les diga que no pueden controlar el intrusismo en el aeropuerto y sí a los taxistas en el casco urbano, además, por supuesto, del tema de las tarifas bajas.

Así por ejemplo, señala que en 2013 la tarifa mínima era de 3,85 euros. En 2019 subió a 3,90. Ahora ronda los 4,15 euros

De igual modo apunta que en 2023 las tarifas en Elche han subido un 4%, mientras que en otras localidades, asegura, se han incrementado un 7%.

Rentabilidad

Ir de una punta a otra de Elche supone apenas 4,50 euros, afirman distintos taxistas de Elche consultados por este medio, por lo que reconocen que el casco urbano «no es rentable». Y más cuando en 2013 un vehículo suponía desembolsar unos 19.000 euros y ahora la inversión oscila entre los 32.000 y los 42.000 euros, ya que Elche, por normativa, debe contar con coches ecológicos, algo que no se exige aún en otros municipios.

«Somos autónomos y pedimos unas tarifas coherentes con los tiempos que corren», expone Hurtado, quien recuerda que mientras en las carreras interurbanas prácticamente se actualiza la bajada de bandera todos los años, en las urbanas ha ocurrido que alguna de las pocas subidas experimentadas «ha sido más bien una limosna». Elche cuenta con unos 204 taxis.