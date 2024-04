El equipo de gobierno se cansa de la falta de taxis en Elche e instalará geolocalizadores para garantizar el servicio

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Elche (PP yVox) ha decidido tomar cartas en el problema endémico de la falta de taxis en el casco urbano de Elche y en las pedanías con la puesta en marcha de una medida insólita: modificará la ordenanza que regula este servicio público para que los vehículos vayan dotados con un geolocalizador de forma que se sepa en todo momento qué están haciendo. Un "gran hermano" para los taxistas.

La reunión que mantuvieron con representantes de las asociaciones de profesionales el viernes el alcalde, Pablo Ruz, y varios concejales, entre ellos José Claudio Guilabert, de Movilidad Urbana, y Samuel Ruiz, de Promoción Económica, dos días después de que algunos hoteles tuvieran que echar mano de sus furgonetas para llevar a clientes que perdían sus vuelos, no ha servido más que para sembrar la desconfianza. Los dos socios de gobierno tienen claro que la situación ha llegado a un punto insostenible cuando se está solo en abril; es decir, que los meses de temporada alta del servicio aún quedan por delante.

Colas en el aeropuerto Alicante-Elche, en una imagen de archivo / Áxel Álvarez

Aeropuerto y carreras

El problema es bien sencillo. Un tercio de la plantilla de taxis tiene la obligación de garantizar a diario el servicio urbano, mientras los otros dos tercios pueden trabajar en el aeropuerto internacional de Alicante-Elche Miguel Hernández. La rentabilidad de una carrera entre uno y otro es abismal. Las reuniones que se habían mantenido hasta ahora para escuchar algunas demandas del sector, que desde el equipo de gobierno consideran justas, como mejorar la penalidad que supone trabajar por las noches con mejores tarifas o permitir licencias solo para temporada alta, pero también para que entendieran que la imagen de la ciudad está en juego y no puede haber clientes sin recoger, no han servido prácticamente para nada.

Tampoco las sanciones de hasta 3.000 euros o los anuncios de que se iba a aumentar el control diario de los taxis, conociendo el número de cada uno y el turno rotatorio que le corresponde, para saber dónde debe estar cada día y, principalmente, si puede o no realizar servicios en la terminal aeroportuaria. La Policía Local también ha hecho ver que es imposible destinar efectivos a esta tarea, hace falta un medio ágil de control. El geolocalizador, que posiciona el taxi en tiempo real, no va a garantizar los servicios urbanos, pero sí que los profesionales no puedan bajar la bandera fuera del casco urbano y mucho menos desde el aeropuerto.

Control de taxis y VTC en el aeropuerto por parte de la Policía Local de Elche / Antonio Amorós

Servicios urbanos

En la reunión del viernes, según fuentes municipales, los taxistas no se mostraron preocupados por el hecho de que el Ayuntamiento se esté planteando un nuevo aumento de licencias, más bien todo lo contrario, aunque el pasado julio le dijeron a Ruz todo lo contrario, que se replanteara más licencias. Lo que dejaron entrever en ese encuentro en Alcaldía el pasado viernes es que el modelo actual, con un tercio cubriendo servicios urbanos, aunque muchos destinan esos días también a sus necesarios descansos o bien a proceder a pasar las revisiones de los vehículos, no ven necesario modificarlo o mejorarlo.

Como se recordará, y a ello se refirió este martes el edil Guilabert a preguntas de los periodistas, en diez meses se han creado 24 licencias y convocado dos exámenes de capacitación para aumentar el número de conductores; es decir, la posibilidad de que los profesionales con licencia contraten asalariados de forma que se mejore el servicio y se cree empleo. Pero, por lo visto por el equipo de gobierno, este refuerzo terminará en el mismo sitio: el aeropuerto cuando entren en vigor el próximo verano. Precisamente el pasado miércoles, cuando se produjo esta situación de desabastecimiento de taxis, no había ningún pico de vuelos que justificara la anomalía que se estaba produciendo.

Taxis en el aeropuerto, en una imagen de archivo / INFORMACiÓN

Eficacia y seguridad

«La prioridad del gobierno es desbloquear el problema del sector del taxi», dijo ayer el concejal Guilabert, de cuyo departamento tendrá que salir la modificación del reglamento que regula el servicio público si se quiere tener geolocalizados a los vehículos. ¿Habrá algún problema legal? El equipo de gobierno cree que no, de hecho, una de las dos asociaciones tiene en estos momentos ya disponible el GPS, evidentemente para mejorar la eficacia y la seguridad.

Movilidad va a convocar más exámenes de capacitación, hasta dos anuales, para la conducción de taxis que «permitirá a los actuales propietarios de licencias la posibilidad de contratar asalariados que puedan dar servicio en sus días libres. Son alternativas y medidas que estamos llevando a cabo con el fin de solventar los problemas de abastecimiento del sector y al mismo tiempo mejorar la imagen de la ciudad». Mientras tanto, AETE, la Asociación de Empresas Turísticas, insiste en que hace falta un centenar de licencias para equipararnos a los pasajeros que había hace 20 años en el aeropuerto por cómo ha crecido el tráfico aéreo.

