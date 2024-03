Vox reclama actualizar la ordenanza del taxi en Elche para acabar con el déficit del servicio

Vox reivindicará en el pleno del lunes una modificación de la ordenanza del taxi para atajar el déficit del servicio y las quejas generalizadas que se producen en la ciudad. Los socios de gobierno de Pablo Ruz aseguran que ante este "problema heredado en estos últimos años" tienen que tomar responsabilidades porque a pesar de haber otorgado más licencias la sensación que perciben es que cada vez hay menos vehículos a disposición de vecinos y visitantes.

Por ello, el grupo municipal liderado por Aurora Rodil plantea buscar "soluciones reales" desde el Ayuntamiento de Elche. "Traemos esta moción con la que se pretende mejorar el servicio de taxis en Elche ya que los usuarios de este servicio se sienten completamente desprotegidos cuando acuden a las paradas y no encuentran vehículos, llaman a las compañías para solicitar un servicio y, en muchas ocasiones, no reciben respuesta, el vehículo llega tarde o simplemente te anuncian que no disponen en ese momento de unidades para poder prestar ese servicio", denuncian.

Desde Vox consideran que el primer paso debe de ser la creación de una mesa de trabajo con todas las partes implicadas para actualizar una ordenanza, "que a pesar de haber sido actualizada hace tan solo unos años en nuestro municipio, ha demostrado no ser la solución que necesitamos ni ser una ordenanza a la altura de lo que Elche merece".

La portavoz de Vox en Elche, Aurora Rodil / Antonio Amorós

Esto es algo que, según la formación, han comunicado a su grupo incluso algunos taxistas, "que creen necesario y de urgencia, que se actualice una ordenanza desde el sentido común y velando por el bien de todos, abandonando cualquier tipo de ideología para garantizar que mejore verdaderamente el cumplimiento del que es, aunque algunos lo olviden, un servicio público esencial".

Tiempos y movilidad reducida

Los de Santiago Abascal reclaman en Elche la necesidad de acceder a un vehículo público en un tiempo prudencial y de contar con más taxis para personas con movilidad reducida ante las quejas recibidas por este colectivo. "Son cosas que jamás deberíamos de haber permitido en una de las grandes ciudades de España y que desde luego vamos a trabajar en la solución para que esto no suceda más".

Por ello y como parte implicada, Vox considera que en esta actualización de la ordenanza la Policía Local también tiene mucho que decir, además de las asociaciones de taxistas ilicitanas y los grupos políticos con representación en la corporación.