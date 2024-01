Objetivo: lograr más congresos como FacoElche, que ya va por su 26 edición, y que, desde este jueves, reúne a 1.500 personas en la capital del Baix Vinalopó. Ese es el objetivo que se ha fijado el Ayuntamiento de Elche, con su alcalde, Pablo Ruz, a la cabeza. Una meta para la que, además, ya se han puesto deberes, como tener más licencias de taxi y más plazas hoteleras, en este caso, con el foco puesto de forma especial en la construcción de un hotel en Arenales del Sol.

De momento, el regidor ilicitano ya anunció este martes que se está trabajando en tratar de desbloquear cuanto antes las 24 licencias de taxi que aún no se han puesto en marcha, con el fin de mejorar este servicio en la ciudad. A día de hoy, el número de profesionales del taxi en el municipio es de 204, sin incluir las 24 autorizaciones que aún están paralizadas.

«Estas 24 licencias llevan paralizadas desde hace casi cuatro años. Desde el Ayuntamiento estamos trabajando para sacarlas adelante en el menor tiempo posible, con el fin de mejorar el servicio del taxi en Elche cuanto antes», señaló Ruz en la presentación de FacoElche. De estas autorizaciones, doce son para vehículos con capacidad para siete usuarios o para personas con movilidad reducida.

Las quejas de hoteles, restaurantes, comercios y pasajeros que utilizan el aeropuerto por la falta de taxis sigue siendo un problema en Elche al que aún no se le ha puesto solución. La intención del regidor municipal es intensificar los controles sobre los conductores que estén presentando servicio en la ciudad y pedanías y también en el aeropuerto, para asegurarse de que no están descansando o de que cubren correctamente la prestación del servicio a la ciudad, y no solo al aeropuerto, que es de donde más beneficio sacan los profesionales del taxi.

Más capacidad

En la presentación de FacoElche, Pablo Ruz señaló que, además del servicio de taxis, desde el Ayuntamiento están trabajando en otras cuestiones que también se deben cubrir para acoger congresos tan numerosos como FacoElche. Ruz ha puesto principal atención a la ocupación hotelera. «Tenemos la planta hotelera de Elche al 100% gracias a este congreso. Otros municipios como Alicante también han recibido este flujo de profesionales, pues queremos hacer ver que ambas ciudades son complementarias», destacó.

En cuanto a la construcción de un hotel de Arenales del Sol, Ruz confirmó que están a la espera de una reunión importante y que es consciente de que es una necesidad en estos momentos. «Arenales es Elche y está claro que falta un hotel para una población de 2.000 censados en invierno que se duplica en verano. Necesitamos más plazas hoteleras para recibir grandes cifras de turistas en eventos tan grandes como FacoElche», comentó. El doctor Soler se refirió a esta situación como la pescadilla que se muerde la cola, pues, «como no hay más hoteles disponibles en Elche, no hay más congresos, y viceversa», afirmó.

Se estima que el impacto económico de FacoElche en la ciudad será de un millón de euros, principalmente en los sectores del comercio, la hostelería, el transporte público, la restauración y la creación de empleo directo en empresas del sector servicios. «Trabajaremos en estas cuestiones para que Elche siga recibiendo con éxito este congreso año tras año», señaló Ruz.