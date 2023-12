El Altet asiste desde hace unos días al arranque de las obras para levantar un establecimiento hotelero en esta pedanía en Elche. En concreto se trata del hotel Hampton, de la compañía internacional Hilton. La apertura está prevista para enero de 2025, contará con 72 habitaciones y la inversión supera los cinco millones de euros.

Será el hotel más cercano al aeropuerto de Alicante-Elche, a apenas tres minutos, y a unos diez o quince de Elche y Alicante. El mismo se va a levantar junto a la rotonda de acceso a El Altet viniendo desde Alicante, junto a una gasolinera y una hamburguesería al estilo norteamericano muy conocidas en la pedanía.

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, acompañado del edil de Estrategia Municipal, Francisco Soler, y la edil de Turismo, Irene Ruiz, acudían este marte al acto de colocación de la primera piedra para la construcción del nuevo hotel Hampton by Hilton. El establecimiento, al que se destinará una inversión de más de cinco millones de euros, será el primer hotel de la marca Hampton by Hilton en Alicante y está previsto que abra sus puertas en enero de 2025. Las máquinas ya han comenzado a excavar el subsuelo de la parcela.

Ruz destacaba que este hotel de la conocida cadena de hoteles “reúne todas las condiciones para ser un éxito, con unas conexiones inmejorables, la ciudad a solo diez minutos, el aeropuerto a 3 y en el entorno las mejores playas de la provincia”. Además, remarcaba que este proyecto es una muestra de la colaboración público-privada.

Más de 4.500 metros cuadrados

El futuro hotel contará con una superficie construida de 4.598 metros cuadrados, dispondrá de 72 modernas y espaciosas habitaciones, distribuidas en tres plantas.

En su planta baja se ubicarán los espacios comunes del hotel implementados por varios servicios de alta calidad y una amplia terraza exterior con piscina. Para su ejecución se plantea el uso de sistemas de construcción industrializada con la finalidad de reducir costes y agilizar los plazos de ejecución.

Asimismo, se estima la generación de 50 nuevos puestos de trabajo directos e indirectos a lo largo del periodo de construcción.

"Mucho potencial"

El propietario del inmueble y el grupo Lo Baró, Javier Alemañ, señala que El Altet “es un destino con mucho potencial aún por explotar y tenemos la seguridad de que este nuevo hotel será un buen punto de partida”.

Por su parte, Leo Kenyon, Project Manager de Hilton, asegura que el proyecto representa una incorporación estratégica a la cartera de Hilton en destinos turísticos clave en España. “La construcción del hotel Hampton by Hilton Alicante supondrá el cuarto hotel de la marca en España. Este proyecto refuerza nuestra presencia en el mercado español y destaca el creciente atractivo de Hampton by Hilton, con más de 100 en funcionamiento o en desarrollo en toda Europa. Para ello, contamos con la colaboración de Panoram Hotel Management y Grupo Lo Baró, dos socios de confianza, que nos ayudarán a consolidar el éxito de la marca en España.”

Hampton by Hilton será gestionado por Panoram Hotel Management, compañía de referencia en gestión hotelera multimarca en España. Este es el cuarto hotel de la marca Hampton by Hilton en España, tras la inauguración del Hampton by Hilton Alcobendas en Madrid y el Hampton by Hilton Barcelona Fira Gran Vía, a los que se sumará en 2024 un futuro establecimiento en Málaga.