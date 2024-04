La insólita reivindicación de la Dama de Elche en 'La Resistencia' de Broncano

Todo apunta a que el célebre late night 'La resistencia' de David Broncano encara su recta final en Movistar + antes de dar el salto a RTVE. Sin embargo, la casualidad ha querido que la reivindicación del regreso de la Dama de Elche a la ciudad se haya convertido en protagonista en esta cuenta atrás con una anécdota que por poco acaba con un peor desenlace.

Todo ocurrió este lunes. La invitada en esta ocasión era la cantante ilicitana Marina Reche, hermana menor de Alba Reche, que saltaría a la fama por participar en la edición de 2018 de Operación Triunfo y que quedó en segundo lugar. De hecho, ella también se presentó al concurso, aunque, finalmente, no logró pasar el filtro. Coincidía su paso por el programa con la presentación de su primera gira internacional que la llevará incluso a Argentina.

El momento

Todo comenzó cuando alguien comentó durante la entrevista que había estado de visita en Elche y que su intención era ver la Dama y le dijeron que estaba en Madrid. Al preguntar que qué hacía entonces, le contestaron: “Palmeras”. “Ojalá estuviera en Elche”, dijo Marina Reche. Fue en ese momento cuando Broncano animó a la ilicitana a reivindicar el busto íbero: “¡Qué nos devuelvan la Dama de Elche!”, proclamó la cantante. El presentador le instó a que lo hiciera con más “agresividad” e incluso le dio una navaja: “¡Devolvednos la Dama de Elche!”, clamó, pero, al abrir la faca, se cerró de golpe y se acabó cortando en un dedo.

Herida taponada

"¡Me he cortado!”, gritó. “¡Qué me he cortado realmente muchísimo, muchísimo, muchísimo!", continuó Mariana Reche, mientras Broncano trataba de taponarle la pequeña herida. "Pensaba que no era de verdad", sostuvo la ilicitana en alusión a la navaja, mientras de fondo se oían risas entre el público, y Ricardo Castella le decía que entre bromas que le iban a hacer “la prueba de la alergia y la eutanasia también”.

"Curso de navajas"

Posteriormente, en su Instagram, Marina Reche publicó: “Contenido sensible da igual lo que estés mirando @laresistencia apuntada al curso de navajas!!!! Gracias por tenerme #quevuelvaladama #ladagadeelche”.