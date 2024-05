Elche afrontará su primer verano entre la «liberación» de los VTC y las críticas del sector turístico al taxi

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Elche considera que de cara a esta temporada alta turística no se van a dar los problemas, o al menos no tantos, como los ocurridos en años precedentes por falta de taxis tanto en el casco urbano como a determinadas horas en el aeropuerto. ¿El motivo?: este va a ser el primer verano en el que los vehículos de alquiler con conductor (VTC) se van a poder precontratar no con 60 minutos de antelación, como hasta ahora, sino con un cuarto de hora antes.

En el pleno de marzo se aprobó ejecutar la sentencia pendiente de cumplir del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). La sentencia anuló una disposición adicional de la ordenanza del taxi que obligaba a la precontratación con al menos una hora de antelación de un VTC.

Aplicación móvil

Esto se traduce en que muchos viajeros que lleguen el aeródromo, mientras bajan la escalerilla y recogen su equipaje, pueden, a través de las aplicaciones móviles, encargar que les recoja un VTC sin necesidad de saber si hay taxis o no y, por tanto, sin apenas esperas. Y también en la ciudad.

Dos taxis en una parada céntrica en Elche / Áxel Álvarez

Si hasta ahora la convivencia entre VTC y taxis nada en un ambiente de cierto respeto, aunque con los taxis piratas por en medio, a partir de ahora la situación puede mejorar para el visitante, que sobre todo de madrugada en temporada alta no era raro verle guardar cola a la espera de que llegara algún taxi, pero a lo mejor no tanto para los taxistas, los cuales van a asistir a una mayor competencia.

Hostelería

Precisamente, la reunión semanas atrás entre la Asociación de Empresas Turísticas de Elche (AETE) y el equipo gobierno, en la que uno de los temas que se trató fue atajar la falta de taxis en la ciudad para atender a clientes de hoteles y restaurantes, y eso que todavía no ha empezado la temporada alta, está dando sus frutos. El primero: reunir a los dos colectivos del taxi en Elche, Radio Taxi y Servitaxi, para, desde la Alcaldía, expresarles que no se puede permitir por más tiempo que haya desabastecimiento en la ciudad. El segundo: intentar tener en la medida de lo posible contento al sector del taxi para que no haya boicot este verano en la ciudad, aunque eso no sea óbice para que se hayan planteado nuevas medidas de control para organizar el servicio, desde mayores inspecciones para ver si están los taxis que deberían estar en la ciudad, hasta el deseo de que lleven un GPS para controlar exactamente su ubicación, puesto que, reconocido por el propio sector, algunos conductores, en la semana que les corresponde estar en la ciudad, se la cogen de asuntos propios. Y es que las carreras con punto de origen desde el aeropuerto son las que mejor salen a cuenta.

Prudencio Azor, presidente de Radio Taxi Elche, la mayoritaria, prefería no pronunciarse sobre la posibilidad de instalar GPS o vaticinar cómo se presente este verano hasta la reunión que iba a mantener este lunes por la tarde con compañeros.

Servitaxi

Por su parte, Antonio Hurtado, presidente de la otra asociación de taxistas que opera en la ciudad, Servitaxi, reclamaba mayores subidas en las tarifas. A pesar de que justo hace escasos días se acaba de aprobar una mejora de la tarifa en el municipio ilicitano, taxistas aseguran que sigue siendo en general de media la más baja de toda la Comunidad.

El edil de Servicios, José Claudio Guilabert, defiende no obstante que desde el equipo de gobierno se les ha dado a los taxistas «todo lo que han pedido»: se han activado los trámites para 24 nuevas licencias, aumentar las tarifas y poner en marcha al menos dos veces al año las pruebas de capacitación para nuevos conductores de taxi en Elche, algo que justamente se publicaba este lunes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

