«Al público hay que saber escucharlo»

Saltó a un escenario con Pedro Pomares, en un musical infantil en el Gran Teatro. Después de gira, en 2018, esa misma niña volvió a pisar las mismas tablas con La edad de la ira (2018). De Matola a Murcia a estudiar arte dramático y de Murcia a Madrid a trabajar y donde vive antes de marcharse, pronto, a EE UU.

¿Qué cara pusieron en su casa cuando dijo: «quiero ser actriz»?

Lo venía diciendo desde muy pequeña. Es lo que siempre he querido. Llevaba avisando muchos años. Mi padre me habló de que fuera a la Escuela Superior de Dramático. Murcia era más antigua que la de València, tenía más nombre. Fueron cuatro años.

¿Y se aprende a ser actriz en una Escuela o eso se lleva dentro?

Se aprende mucho. Teníamos clase de lunes a viernes 8 horas. Interpretación danza, esgrima, acrobacias, canto, técnica vocal, literatura... de todo. En una escuela privada se centran solo en voz y cuerpo. En las escuelas superiores, sí que tienes un montón de asignaturas todos los días. Exámenes y trabajos.

¿Fue fácil el salto a Madrid?

Fui con el grupo con el que acabé los estudios. Era muy compacto. Nos hicimos muy amigos desde el principio. Cuando terminas la escuela todo el mundo se va a Madrid a hacer un taller de dos semanas Del que luego ellos solían seleccionar a su elenco. Luego nos mudamos todos juntos para acá. No fue tan grande el cambio. Comenzamos a trabajar en esta compañía (Fundación Teatro Joven).

¿Y qué recuerda de su estreno como profesional?

Fue en el teatro Conde Duque, cuando estrenamos La edad de la ira. Estuvimos dos meses allí. Luego nos llamaron para hacer esa obra en los Teatros del Canal. En dos días hicimos seis funciones: dos matinales y una de tarde en dos días. Una pasada. Fue chulísimo. Todo lleno. Cuando salimos de gira hicimos más de 150 funciones.

Laura Montesinos / Javier Mantrana

Épocas buenas, regulares y malas

¿Hay mucho actor y actriz pobre?

Sí. Hay gente que tiene mucho trabajo y otra muy poco. Esto funciona así. Es la pura realidad. Tienes épocas buenas, regulares y malas. También depende del tiempo que lleves en esto. Puedes haber empezado muy pronto y que te vaya muy bien, desde el principio, puedes ir escalando poco a poco, puede que te mantengas en una cosa como regular. El teatro siempre ha sido lo peor pagado pero te da estabilidad. Una serie es un día, pero está bien pagado. A lo mejor tienes una (grabación) y no vuelves a tener otra hasta dentro de seis meses. El teatro es lo que nos mantiene aquí. A veces trabajas en dos o tres cosas a la vez. Tienen algo los jueves, los fines de semana te vas de gira y al martes siguiente tienes un microteatro.

¿Cine, televisión o teatro, ¿con qué se queda?

¡Puf! Ahora mismo, en ese momento de mi vida, todo me gusta. Es verdad que el teatro es un amor absoluto y eterno...

...lo más romántico

Con diferencia. La energía de que te exige el teatro es muy alta. Tienes que estar la hora y media o lo que dure la obra al 100 por 100. Todo el rato. Nosotros a veces teníamos doblete de función todas las semanas. Mantener eso te exige mucho. Pero también la cámara te exige, aunque al principio, sobre todo a la gente que venimos del teatro, le tenemos mucho pánico porque no tienes tiempo para el error. Hay tanta gente trabajando, que lo que quieres es que nadie pierda el tiempo porque repetir es perder dinero. Hay como una presión que tú mismo te pones y hasta que no lo empiezas a manejar bien es un poco más estresante.

¿Qué siente cuando escucha el aplauso del público?

Es muy bonito. Es un intercambio precioso. Cuando veo a la gente que decide dejar el teléfono, decide estar solamente en ese lugar durante una hora y media. Gente que viene sin saber nada de la obra y que se despliega totalmente. Me parece un intercambio y un acto de amor precioso.

¿Dónde se ve dentro de diez años?

Espero que lejos, estoy tramitando con abogados para irme a Estados Unidos a trabajar. Estoy con el papeleo del visado. Allí hay mucho trabajo, industria y oportunidades. Además, sé inglés desde pequeña por mis padres.

¿Y qué quiere hacer allí?

Iré a Los Ángeles. Series de televisión y todo lo que tiene que ver con audiovisual. Para entrar en el terreno teatral en Estados Unidos hay una especie de sistema de meritocracia. Trabajar allí en cine es más fácil, al contrario que en España.

Actriz

¿Dónde se ve a la actriz, en el papel cómico o dramático?

Hace un tiempo te habría dicho que cómico, pero es que ahora mismo disfruto mucho del drama. También llega un momento cuando tienes herramientas. Lo único que quieres es que el texto sea bueno, que alguien te dirija bien y sepa lo que está haciendo. Y tú pones lo tuyo.

Laura Montesinos / Javier Mantrana

Público

¿Es fácil comunicar?

Al público hay que saber escucharlo porque hay cosas que a lo mejor tú crees que funcionan superbien, que no estás ensayando y el director la directora te ha dicho que sí y luego llegas al estreno y no se ríe nadie si es comedia. O te das cuenta de que no, que eso que tú pensabas que era tan intenso no está llegando. Por eso hay que escucharlo. Darte cuenta de que por ahí no vas, que esa no es la frase. Hay que estar con los oídos muy abiertos. El teatro es muy exigente. Con una misma obra un día puedes convencer y al siguiente no. Te vas a casa pensando «¿esto qué mierda he hecho?». Pero lo gracioso es que te vas con esa sensación y alguien de repente te escribe o te espera a la salida y te dice que le ha encantado. Entonces flipas. Estamos hablando vidas, los actores no estamos operando a corazón abierto, pero si llega el mensaje, igual no al 100 %, pero sí al 80 %, ya está. Te vas a tu casa, te das un abracito y al día siguiente pruebas otra cosa.

¿Por qué se autodefine como actriz todoterreno?

Porque no paro.

Es joven pero ya tiene un bagaje, ¿qué le diría a alguien que empieza?

Que estudie, que se forme, que es muy complicado. En muchos momentos es muy duro y lo único que realmente te va a sostener en esta profesión es que la quieras y la ames y que no te veas haciendo nada más en tu vida porque en los momentos duros lo que te sostiene es que sea tu pasión y sepas que es para lo que tú has venido al mundo.