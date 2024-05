Benidorm distingue a Laura Navarro en el Día de Europa: "Somos un destino hospitalario y generoso"

Benidorm ha celebrado el Día de Europa entregando su tradicional "Distinción Europa" que este año ha reconocido la labor de Laura Navarro Villanueva como directora del aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández. El acto ha servido para que la responsable de esta infraestructura destacara los retos a los que se ha enfrentado desde que en 2019 accediera al puesto pero también para destacar la colaboración del sector turístico y las instituciones para lograr "un destino hospitalario y generoso, y así se refleja en nuestra manera de trabajar".

La distinción se le ha entregado por su "sobresaliente gestión" en la terminal, su "contribución al crecimiento del turismo" y el "fortalecimiento de las conexiones con las principales ciudades y pueblos europeos" así como "los vínculos que nos unen a todos ellos", según rezaba la moción que aprobó la Junta de Portavoces.

El acto se ha desarrollado en un pleno institucional presidido por el alcalde de la ciudad, Toni Pérez, y ha contado con la participación de la práctica totalidad de ediles de la corporación municipal, entre ellos, el también diputado autonómico, José Ramón González de Zárate. También han participado en el mismo su compañero en Les Corts, Manuel Pérez Fenoll; mandos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado; así como el presidente de la CEV, Santiago Navarro, y la secretaria general, Esther Guilabert; el presidente y secretaria general de Hosbec, Fede Fuster y Mayte García; entre otros representantes sociales y empresariales.

Asistentes al pleno insitucional de Benidorm. / INFORMACIÓN

Navarro ha recogido el reconocimiento y ha confesado la "alegría" que le ha producido el mismo. Primero "porque reconoce el trabajo y el esfuerzo", pero también por "recibirlo en casa, en la ciudad que hace 20 años me acogió con hospitalidad y cariño y que me ha visto progresar tanto personal como profesionalmente". La responsable del aeropuerto alicantino no ha podido contener la emoción y las lágrimas en ese momento, pero también cuando ha recordado las situaciones críticas que le ha tocado vivir desde que accedió al cargo en noviembre de 2019, como el incendio en las instalaciones en 2020 o la pandemia.

Pero dejado eso atrás, ha ensalzado los logros durante este tiempo como lograr el récord de más de 15 millones de pasajeros: "Hemos trabajado duro en la recuperación del tráfico y la conectividad aérea y obtenido numerosos reconocimientos". Navarro ha agradecido haber ido de la mano del sector turístico y las administraciones que han mostrado "la colaboración, la ayuda y el apoyo continuo", incluso en los momentos más duros: "Recuerdo momentos muy duros y también recuerdo levantar el teléfono y encontrar siempre ayuda y colaboración. Y son muchas las caras en este salón de plenos a las que hoy veo sonreír porque sabéis exactamente los momentos a los que me estoy refiriendo", indica emocionada.

Laura Navarro es optimista y ve el futuro con esperanza ya que las cifras récord de 2023 "se consolidan también en este primer cuatrimestre de 2024". Está convencida de que "seguiremos cosechando grandes éxitos como destino por saber trabajar en equipo y por colaborar desde los distintos organismos". Y tiene claro que "poniendo siempre a nuestro pasajero, a nuestro visitante, en el centro de todos nuestros esfuerzos, que es por lo que seguimos cosechando grandes logros en nuestro destino".

Una Europa "en paz y fuerte"

El Día de Europa también ha servido para dejar mensajes de paz. El alcalde ha reivindicado una Europa "en paz y fuerte" para asegurar la paz mundial y para dinamizar la economía. Lo ha hecho, destacando que, 74 años después de la declaración del entonces ministro francés Robert Schuman que fue el germen de lo que es la Unión Europea, "el objetivo hoy sigue siendo consolidar un camino de paz, cimentado en la cooperación, para lograr una Europa más unida", un camino que "supone desafiantes retos que hemos de afrontar unidos. Europa no es solo un lograr geográfico, sino un espacio de diversidad cultural y convivencia".

Así ha destacado que la "historia de la Europa continental está marcada por sus conflictos, pero también por su capacidad para superarlos". Y en la mente el recuerdo a que casi 27 meses después de aquel 24 de febrero de 2022, "la agresión rusa contra Ucrania continúa". Por lo que "es crucial aspirar una paz justa y duradera, en lugar de permitir que persista un conflicto que afecta no solo a Ucrania, aunque especialmente a Ucrania, sino a toda Europa. Esperemos que pronto se encuentre una solución pacífica para así lograr el anhelado fin del conflicto".

El pleno del Día de Europa de Benidorm. / INFORMACIÓN

A pesar de ello, Pérez ha considerado "alentador" que países como la propia Ucrania, Moldavia, Serbia, Montenegro, Albania, Macedonia del Norte, Bosnia-Herzegovina o Turquía "mantienen viva su esperanza de unirse a la Unión Europea", porque "la ampliación de la Unión Europea no solo beneficia a los países candidatos, sino que también fortalece la Unión en su conjunto al promover la cooperación, el desarrollo y la estabilidad en toda la región".

En su reflexión sobre la ampliación de la UE, Toni Pérez ha considerado "necesario que antes de incorporar nuevos integrantes, la Unión haga las reformas pendientes y oportunas de sus procedimientos de toma de decisión y financiación, para acometer con éxito el principal reto que es su continuidad futura", como también lo son "las inminentes elecciones a las que estamos convocados cerca de 400 millones de ciudadanos para configurar un Parlamento Europeo".

Sobre el aeropuerto provincial lo ha definido como "la puerta de entrada y salida a la provincia para millones de europeos que ansían el ocio vacacional que Benidorm, el lugar de la felicidad, y la Costa Blanca ofrecen" y ha aplaudido la gestión de Laura Navarro. "Benidorm se siente profundamente orgulloso de tener entre sus vecinos y vecinas a la directora del aeropuerto de la Costa Blanca, y en este señalado día, honrarla con la ‘Distinción Europa 2024’ por su labor y profesionalidad", ha destacado.