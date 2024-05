"Con el Botànic era noticia cuando Puig se reunía con Oltra. Ahora el Consell funciona en bloque"

PREGUNTA: «El cambio más social» es el lema de la convención que celebrarán el próximo fin de semana para hablar de educación, sanidad, políticas sociales y vivienda.

RESPUESTA: Para nosotros es muy importante hacer una convención social, porque en los años del Botànic ha dado la sensación de que las políticas sociales las sabían hacer los gobiernos de la izquierda y lo que queremos demostrar es que si algo ha caracterizado al primer año del gobierno de Mazón ha sido poner mucho énfasis en las políticas sociales, con muchos ejemplos claros como pagar a todos los centros sociales los retrasos acumulados y sobre todo en políticas como la vivienda, las desgravaciones, el plan de salud mental, haber reducido ya las listas de espera en Sanidad...

¿Buscan con la convención reforzar al partido para evitar que pierda «punch» por la acción de gobierno, como le pasó al PSPV?

Dentro del partido las cosas están funcionando muy bien, porque las personas que nos dedicamos sobre todo al aparato, al partido, no hemos entrado en el gobierno de la Generalitat Valenciana. Para nosotros es vital mantener el partido activo. Puedo dar un dato: al mes solemos visitar en conjunto unos cincuenta municipios de la Comunidad, por lo que tenemos una actividad muy alta. Para nosotros es vital que el partido funcione.

¿Cómo valora estos diez meses al frente del Consell?

Han sido muy positivos. Además, se ha aprobado el Plan Simplifica o la enseñanza gratuita de 0 a 3 años. A pesar de tener que hacer frente a muchas facturas en los cajones del Botànic, también se ha hecho una política muy ambiciosa, pensando en el bolsillo del ciudadano.

¿Se sienten cómodos con su socio, Vox? Han acumulado varias polémicas ya en el mandato.

Hay un gobierno unido y solvente. En la legislatura anterior era noticia cuando se reunía Puig con Oltra, que era su vicepresidenta primera. Ahora el Gobierno de la Generalitat funciona en bloque. Hay muchísima comunicación entre todos los miembros del Gobierno. Aquellas discrepancias entre Vox y el PP, que las tenemos, se tienen que resolver en las Cortes y no en el Gobierno de la Generalitat.

¿Se han visto arrastrados por políticas de Vox en este tiempo?

Creo que no. No hay ninguna decisión que haya tomado el gobierno de la Generalitat que haya menoscabado los derechos que tengan reconocidos cualquier colectivo de la sociedad valenciana.

Uno de los primeros asuntos en los que chocaron fue la violencia de género. ¿Comparten que se deba tratar como cualquier otra violencia? ¿Comparten ese relato de sus socios de gobierno?

Evidentemente, la ideología que tiene Vox con respecto al tema es totalmente diferente a la que tiene el PP. Pero también es cierto que a mí lo que me da muchísima tristeza es que la izquierda utilice el dolor de las víctimas para intentar hacer un relato político falso. Yo no puedo dejar de recordar que la izquierda votó a favor de reducir las penas de los violadores. Lo que sí que puedo garantizar es que el PP siempre va a proteger a las víctimas.

Ahora la polémica se ha reavivado por la asociación de hombres maltratados, cuyo registro contó con el visto bueno del Consell. ¿Comparte el objetivo de esa entidad? ¿Es como otra?

Eso es un claro ejemplo de buscar relatos falsos para intentar hacer política del dolor de las víctimas, que eso es lo que pretenden el PSOE y Compromís. Esa asociación a la que hacen referencia estaba registrada en la época socialista. La vicepresidenta ya dijo que legalmente puede estar inscrita, pero que eso no significa que se le den ayudas.

Hablando de víctimas, para controversia la ley de concordia. No la comparten los relatores de la ONU ni tampoco los expertos universitarios en la materia. ¿Hay opción real de cambios durante el trámite parlamentario?

Esa ley de concordia está en tramitación y, por tanto se pueden presentar enmiendas y se pueden estudiar. El PP siempre ha estado abierto a mejorar cualquier ley, porque creemos en el proceso legislativo. Creo que es importante apostar por la concordia, ir olvidando las cosas que más han dividido o han separado a la sociedad española. Pero también tenemos que explicar muy bien a la gente, especialmente a la joven, de dónde venimos. Al PP no le importa reconocer que Franco fue un dictador, que lo fue, que lo detestamos, pero tampoco tenemos que esconder a las víctimas de ETA.

Otro proyecto de ley polémico es el que afecta a À Punt. La oposición teme que busquen replicar el modelo de Canal 9...

Hoy la radiotelevisión cuesta mucho dinero y no la ven los valencianos porque el entramado administrativo que tiene hace imposible que esa televisión pueda funcionar realmente. Lo que pretendemos es hacer una televisión con la que sí se sientan identificados todos los valencianos y las valencianas, que se vea más y, sobre todo, que garantice muchísimos años de futuro a la televisión.

¿Y para eso es necesario reducir los votos necesarios en las Cortes para que PP y Vox tengan la mayoría suficiente y el control?

Que se aprueben los miembros de la televisión por una mayoría cualificada de las Cortes Valencianas no significa que no se puedan llegar a acuerdos.

Usted, como valencianoparlante, ¿cree que existe en la calle una polémica real con el valenciano o es una cuestión política?

Tengo un dato objetivo, de un estudio de la Academia de la Lengua: en ocho años de imposición lingüística, el uso del valenciano ha caído en la Comunidad. Significa que la ley valenciana de Compromís y del PSOE no ha funcionado. Lo que pretendemos es cambiar ese término de imposición por el fomento y la promoción del valenciano. Yo creo que dar libertad a un padre y una madre para que elijan cómo quiere que estudien sus hijos no es ir contra ninguna lengua.

Se intenta dar libertad para elegir el idioma, pero no la carga de otras asignaturas...

Es fácil. La Comunidad tiene zonas bilingües y otras monolingües. Por lo tanto, tiene que haber un trato diferencial. En el caso de las zonas monolingües que tenemos, especialmente en la provincia de Alicante, lo que queremos es que tengan la exención del valenciano, pero, a la vez, por primera vez introducimos la promoción también para que aquellos que aprendan el valenciano tengan la posibilidad de obtener una calificación, como puede ser el B1 o el A2.

¿Para cuándo tienen previsto el debate de estas controvertidas leyes? ¿Coincidirá con la campaña para las elecciones europeas?

Para nosotros es prioritaria la Ley de Libertad Educativa para que parte de esa ley ya se pueda empezar a implementar en los próximos cursos escolares. Pero creo que como son cinco leyes de tramitación, a lo largo de junio o principios de julio, las leyes estarán en tramitación y aprobadas casi todas.

A la espera de su aprobación también están otros cambios como los incluidos en el Plan Simplifica para facilitar la relación con la Administración...

De las empresas y de los administrados, para que a cualquier persona le sea más fácil el acceso a la Administración. Y por supuesto, también estamos pensando en las inversiones y en volver a hacer de la Comunidad Valenciana un lugar muy atractivo para la inversión.

Pérez Llorca posa antes de la entrevista con INFORMACION / M. A. Montesinos

El Síndic de Greuges dijo esta semana, ante las Cortes, que a ver para cuándo un plan simplificado para los servicios sociales...

Antes de decir eso, le habría recomendado que se hubiera leído el proyecto del plan Simplifica porque dentro de esa reducción de decretos también están incluidas las materias sociales.

También se mostró crítico con el distrito único en Educación por «condenar a la desigualdad».

Yo no comparto esa afirmación. Le tengo muchísimo respeto al Síndic porque es una figura esencial en la Comunidad, hace un magnífico trabajo, pero me sorprendió. Yo respeto la opinión que dio a título personal, pero no quiero valorarla.

Esta semana también se ha producido un acuerdo con la Junta de Castilla-La Mancha en materia sanitaria. ¿Y con el agua?

Tenemos la suerte de contar con un presidente de la Generalitat que antepone la agenda valenciana a los intereses partidistas, que eso no pasaba con Ximo Puig. Él se plegaba a los intereses de Pedro Sánchez. En el tema del agua, ha conseguido que tanto Madrid, Andalucía, Murcia y la propia Comunidad Valenciana hayan firmado las mismas alegaciones a las reglas de explotación de trasvase.

Pero todas esas autonomías están gobernadas por el PP también... ¿Ve opciones de un acuerdo con el socialista García-Page?

Es que hoy prácticamente el PP gobierna en todas las regiones de España, por lo que es más fácil. La finalidad es cumplir siempre con la agenda valenciana.

Hablando de acuerdos, ¿ve factible que durante esta legislatura se llegue a un pacto con la financiación autonómica?

Yo no soy nada optimista con Pedro Sánchez ni con Compromís, que aquí dice lo que queremos oír, pero los hechos en Madrid demuestran que no es lo que aquí nos dicen.

Una de las reivindicaciones del Consell ante Madrid, ante el Gobierno central, es la segunda pista del aeropuerto de Alicante-Elche. ¿No les preocupa, como en otros territorios, el aumento de turistas por la masificación?

Que elijan tu tierra para venir a vivir o para visitarla jamás es un problema. El turismo, en la Comunidad Valenciana, además, se ha convertido en un elemento también económico vital. Por tanto, lo que hay es que apoyar muchísimo más el turismo y dotarlo de las infraestructuras necesarias para que todos los turistas que vengan puedan disfrutar como merecen de esta tierra.

Pero grandes ciudades como Nueva York o Venecia se han plantado. ¿Puede replicarse ese hecho aquí? ¿Está sobre la mesa estudiar la situación por si hiciera falta anticiparse al problema?

Ese problema no se ha dado en la Comunidad Valenciana porque hay una infraestructura muy importante privada, de alojamiento, de ocio, que hace que esa comunidad sea atractiva, que pueda recibir cada vez más turistas, garantizando también que todos los que vivimos aquí vivamos como queremos

Ha mencionado al PSPV y a Compromís... ¿Cómo ve la oposición que están realizando al gobierno de PP y Vox?

A Compromís lo veo muy descolocado. Ellos tienen un conflicto interno que está mermando su capacidad de oposición. Y en el caso del PSPV, ha desaparecido. Ya no existe el PSPV, ahora es el PSOE de Pedro Sánchez, que ha impuesto a la sucesora de Ximo Puig a dedo.

¿Qué valoración realiza de la sentencia a favor de Mónica Oltra, quien se vio obligada a dimitir cuando era vicepresidenta de la Generalitat por el supuesto encubrimiento del caso de abuso de su exmarido a una menor tutelada?

Cuando conocí el fallo me acordé de los más de 250 cargos del PP que fueron acusados por Mónica Oltra, por Compromís y por el PSOE, que dejaron su carrera política y que luego fueron declarados inocentes.

¿Como está siguiendo, por cierto, el juicio del caso Erial, en el que personas de su entorno han declarado en contra del expresidente y exministro Eduardo Zaplana? ¿Qué siente al oír los testimonios?

Dejando que termine ese juicio y respetando la decisión judicial que se tome. Acataremos la decisión judicial y poco tenemos que valorar.

Y de las elecciones en Cataluña... Su partido experimentó un incremento destacado desde su peor resultado histórico, el PSC por primera vez ganó en votos y escaños, el bloque independentista no logró conservar su mayoría... ¿Cree que supuso un portazo al ‘procés’, porque en su partido hay debate...?

Que el independentismo no pueda gobernar en Cataluña es una buena noticia, y eso no se puede negar. También hay más votos al bloque de la derecha, y eso es una tendencia que se está dando en España y que viene a marcar también cierto hastío con las políticas del ‘sanchismo’ en el país.

¿Qué prevé para las europeas del próximo 9 de junio? Ustedes las plantean como una segunda vuelta de las generales del 23J.

Las elecciones catalanas son muy peculiares por lo que se vive allí. Ahora, en las elecciones europeas el que se presenta por parte del PSOE, el que está al frente por parte del PSOE es Pedro Sánchez, y la sociedad española le va a decir a Pedro Sánchez que está cansada de él.

¿Cómo vivió ese periodo de cinco días que se tomó el presidente Sánchez de reflexión? ¿Cree que tendrán algún efecto positivo?

Es fundamental que los que nos dedicamos a la actividad pública, a la política, respetemos muchísimo las instituciones y no las utilicemos como arma arrojadiza, porque entonces la sociedad no cree en la política. Eso es lo que ha alimentado muchísimo durante estos últimos años Pedro Sánchez, no respetando la separación de poderes y utilizando las instituciones públicas como el CIS como una herramienta política del PSOE. Todo eso hace muchísimo daño a la democracia. Para esa regeneración, todos los que somos representantes públicos debemos respetar las instituciones de nuestro país.

