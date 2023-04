Lo del Elche CF de esta temporada es digno de estudio y para volverse locos. El conjunto ilicitano realizó un buen partido frente al Celta, compitió de tú a tú ante el cuadro gallego y tuvo ocasiones, incluso, para poder llevarse la victoria. Y cuando ya acariciaba el primer punto de la era Beccacece, las desgracias y los fantasmas volvieron a aparecer.

En el minuto 90, Lirola y Pere Milla se resbalaron al intentar tapar a Javi Galán. El lateral izquierdo celeste metió un centro al corazón del área y el central Aidoo, que se había incorporado al ataque a la desesperada, se anticipó a Magallán, que estaba cuajando un buen encuentro, y remató de cabeza al fondo de la red.

Otra derrota demasiado cruel e injusta. Los futbolistas franjiverdes no se lo creían y terminaron totalmente hundidos sobre el césped de Balaídos. Ni jugando bien. Ni cuando, por una vez, el VAR no corrigió la decisión del árbitro, y no señaló un posible penalti de Clerc sobre Carles Pérez. Da igual, cuando no es una cosa es otra y este Elche está totalmente gafado en la presente campaña.

Beccacece volvió a la defensa de cuatro. Le dio la alternativa a Magallán, que jugó sus primeros minutos con el técnico argentino, junto a un imperial Mascarell y probó a Josan de lateral derecho, para aprovechar su velocidad en los espacios libres.

Carlos Clerc se animó bastante a subir en el lateral izquierdo y John, Gumbau y Fidel contuvieron bien el centro del campo. Tete Morente se sitúo como extremo izquierdo, Pere Milla de mediapunta y la sorpresa en el once inicial fue la entrada de Nteka por Lucas Boyé.

El Elche comenzó con síntomas preocupantes. El Celta inició el partido avasallando y Edgar Badia mantuvo a su equipo con tres paradas a remates de Paciencia, Hugo Mallo y Tapia.

A partir del minuto 10, los franjiverdes encontraron su sitio en el campo. A base de tocar y salir rápido tuvieron mucha profundidad por las bandas con Josan y Tete Morente.

El gaditano y Fidel tuvieron las dos primeras oportunidades del conjunto ilicitano. Un disparo desde la frontal de Clerc lo tocó Magallán y no llegó Pere Milla. Nteka también lo probó con un remate de cabeza.

Durante 15 minutos se vio la mejor imagen de la era Beccacece. Sin embargo, algunos fallos en la entrega y pases erróneos provocaron que el Celta, en la recta final del primer tiempo, volviera a meterse en el encuentro y pusiera cerco a la meta de Badia. El guardameta catalán salvó un disparo de Iago Aspas.

El Elche llegó vivo (0-0) al descanso y mostrando en su juego algunas de las pinceladas que el técnico argentino quiere y había dibujado sobre la pizarra, como es salir con la pelota desde atrás para atraer a los delanteros rivales y provocar superioridad en el centro del campo, cambios de orientación de banda a banda y profundidad y velocidad por las extremo.

Segunda parte de contención

El segundo tiempo no tuvo tanta alternativas, ni llegadas de al área como en la primera parte.

Todo lo bueno que estaban haciendo los franjiverdes se pudo ir al traste en el minuto 55. Carles Pérez cayó en el área tras una pugna con Clerc. El Celta pidió penalti, el árbitro dijo que no. Sin embargo, desde el VAR le avisaron para que revisase la jugada. Después de varios minutos de contemplar la imágenes de forma reiterada, decidió que no había pena máxima. El lateral izquierdo del Elche toca, en última instancia, el talón del extremo del Celta, pero fue como consecuencia de un resbalón anterior de jugador local.

Por una vez, parecía que la suerte estaba acompañando al Elche.

El equipo de Carvalhal tenía el dominio, pero sin crear peligro. John creció mucho durante el partido, Fidel se adueñó del centro del campo, Mascarell y Magallán estaban frenando bien a los atacantes del Celta, al igual que Josan y Tete Morente en las bandas.

Beccacece, ante la acumulación de delanteros celtiñas, decidió defender con cinco. Clerc se metió al centro de la zaga y Morente en el carril izquierdo.

Carles Pérez estrelló un balón en el poste y Larsen, que había entrado en la segunda parte, también tuvo una buena ocasión, que fue invalidada por fuera de juego.

Los franjiverdes no se amilanaron y respondieron. Gumbau también probó fortuna en un golpe franco y Lucas Boyé, que salió en el minuto 62 por Nteka, tuvo, en el 80, una gran oportunidad para poner por delante al conjunto ilicitano, tras un pase filtrado dentro del área de Fidel.

Miguel Rodríguez, que también salió en el segundo tiempo, replicó para el Celta, con un buen disparo que detuvo Edgar Badia.

El encuentro estaba llegando a su fin. Josan se tuvo que retirar con calambres, después de mucho tiempo sin jugar un partido completo; y tuvo que salir Lirola.

El empate y el reparto de, al menos, un punto, hacía justicia a lo que se estaba viendo en el terreno de juego.

Sin embargo, todo se vino abajo en el minuto 90. Las desgracias nunca llegan solas y el Elche ya ha sufrido muchas este curso. Cuando el tiempo reglamentario estaba cumplido, en un ataque a la desesperada del Celta, Javi Galán subió por su banda izquierda, Pere Milla y Lirola intentaron frenarlo, pero se resbalaron, perdieron la verticalidad y eso lo aprovechó el lateral izquierdo para poner un buen centro al área. Aidoo conectó un cabezazo, ante la oposición de Magallán, y mandó la pelota lejos del alcance de Edgar Badia.

Los futbolistas y el banquillo del Elche no se lo creían, mientras que los jugadores y aficionados del conjunto gallego lo celebraron por todo lo alto, porque ese gol significaba tres puntos, que les dejan muy cerca de la permanencia.

Demasiado cruel y digno de estudio. Pero este es el sino y el calvario al que está condenado el Elche en la presente temporada. Una nueva derrota y los franjiverdes que pueden descender de forma matemática el sábado, si vuelven a perder frente al Rayo Vallecano, en el Martínez Valero.

FICHA TÉCNICA:

CELTA: Iván Villar; Hugo Mallo, Aidoo, Tapia, Javi Galán; Carles Pérez (Miguel Rodríguez, min.75), Beltrán (Unai Núñez, min.90), Gabri Veiga (Óscar Rodríguez, min.75), Luca de la Torre (Cervi, min.75); Aspas y Paciencia (Larsen, min.61) .

ELCHE: Édgar Badía; Josan (Lirola, m. 86), Mascarell, Magallan, Clerc (Ponce, m. 92); Tete Morente, John, Gumbau, Fidel; Pere Milla y Nteka (Lucas Boye, m.62).

GOL: 1-0 Aidoo, min.89;

ÁRBITRO: Díaz de Mera (comité castellano-manchego). No mostró tarjetas.

INCIDENCIAS: Encuentro correspondiente a la jornada 31 de la LaLiga Santander disputado en el estadio Abanca Balaídos ante 11.649 espectadores.