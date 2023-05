El Elche se la juega hoy en Almería, sin depender totalmente de sí mismo pero sabiendo que solo le vale la victoria para intentar retrasar al máximo el descenso matemático a Segunda. Rojiblancos y franjiverdes abren a las 19.30 horas la jornada 33 de LaLiga en el Power Horse Stadium «Estadio de los Juegos Mediterráneos». Será una auténtica final para ambos, aunque es claramente el Almería quien más se juega en este partido, pues se encuentra ahora mismo con solo dos puntos de ventaja sobre los puestos de descenso.

El Elche podría consumar hoy su descenso de categoría. Si no gana, será matemático, pues solo quedarán 15 puntos por disputarse y ahora mismo se encuentra a 17 de la salvación, que marca el Valencia y, por encima, el Almería, ambos con 33 puntos.

Once inicial

Beccacece quiere lograr, por primera vez esta temporada, la segunda victoria consecutiva del equipo. Y para ello es muy probable que no pueda repetir once inicial, puesto que Edgar Badia no ha viajado con el grupo por causas relacionadas con su paternidad. De todos modos, anoche, el club no había confirmado la convocatoria oficial y, teniendo en cuenta que Almería se encuentra a unas dos horas en coche, si la situación familiar del guardameta fuera distinta incluso podría llegar a tiempo para el partido.

Vuelve Werner

La probable baja de Badia abre de nuevo las puertas al segundo portero del Elche CF, Áxel Werner, que ya lo sustituyó en el encuentro disputado hace unas semanas en Girona. El resto del equipo sí podría ser el mismo que Beccacece utilizó el sábado en la goleada que el Elche le endosó al Rayo Vallecano en el Martínez Valero. De este modo, la línea defensiva podría estar formada por Carlos Clerc y Magallán como centrales, Lautaro Blanco en el lateral izquierdo, Josan en el derecho. En el centro del campo actuaron Jonh y Gumbau, con Fidel y Tete en los extremos. Arriba, dos arietes, el argentino Lucas Boyé y el catalán Pere Milla.

Las bajas por lesión también se repiten con respecto al último choque liguero. El entrenador confirmaba que es pronto para recuperar a alguno de los jugadores que se encuentran en proceso de recuperación física. De este modo, en el banquillo quedarían futbolistas como Raúl Guti, Bigas, Verdú, Roco, Nico, Lirola, Collado, Cheikh, Diego González, Ponce, los canteranos Pamies y el cancerbero Jesús López, así como Nteka, que vuelve a la convocatoria tras perderse el partido ante el equipo al que pertenece y del que vino cedido en el mercado de invierno, el Rayo. Han viajado 24 jugadores.

El rival

Por parte del Almería, su entrenador, Joan Francesc Ferrer «Rubi», quiere recuperar las buenas sensaciones que mostró su equipo en casa del Getafe, que ganó 1-2, aunque su último duelo fue la derrota en el Bernabéu. La alineación de hoy podría ser más cercana a la de su última victoria, con el regreso del central serbio Srdjan Babic -tras cumplir su sanción-, que dirigirá el eje junto a Rodrigo Ely. Chumi en la banda derecha y Akieme por la izquierda. En medio campo y ataque pueden estar Melero, De la Hoz, Adrián Embarba, Batistao y el goleador colombiano Luis Suárez.

El Elche nunca ha perdido contra el Almería en partido de Primera División. Sus dos visitas en la máxima categoría a los rojiblancos se han saldado con empate. Pero las tablas ya no sirven a los de Beccacece, que ayer aseguró que quiere darle otra alegría a la afición franjiverde.