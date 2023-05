El portero titular del Elche CF, Edgar Badia, no ha viajado con el equipo rumbo a Almería, donde mañana se miden al conjunto local en la jornada 33 de LaLiga Santander. El guardameta sí se ha ejercitado esta mañana junto al resto de sus compañeros pero no ha subido al autobús en el que el grupo ha salido esta tarde -sobre las cinco- desde el Martínez Valero.

De confirmarse que mañana no juega, será la segunda baja de Badia en lo que va de campeonato. La anterior fue el pasado 16 abril, en el partido disputado en Girona y que acabó 2-0 a favor de los locales. Entonces, el futbolista que más ha participado esta temporada en el campo tuvo que quedarse en Elche por cuestiones personales. También estaban relacionadas con la salud de su pareja.

Ahora, según ha podido conocer este diario de fuentes del club, Edgar Badia no ha viajado con el grupo por causas relacionadas con su paternidad. De todos modos, esta tarde, el club no ha confirmado la convocatoria oficial y, teniendo en cuenta que Almería se encuentra a unas dos horas en coche, si la situación familiar del guardameta fuera distinta incluso podría llegar a tiempo para el partido. No está descartado, aunque parece complicada su concurrencia.

Otras bajas

El entrenador del Elche confirmaba hoy en rueda de Prensa que los cuatro lesionados continuarán fuera de la convocatoria en esta ocasión. Se trata de Pedro Bigas (esguince en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha), Helibelton Palacios (lesión muscular en la cara interna del muslo izquierdo), Omar Mascarell (lesión muscular en la cara anterior del cuádriceps izquierdo) y José Ángel Carmona (lesión en el músculo isquiotibial derecho). Tres de ellos ya han pisado césped esta misma mañana.

Vuelve Randy Nteka

Como buena noticia, Beccacece ya puede contar con Randy Nteka esta jornada, ya que en la anterior se aplicó la conocida como "cláusula del miedo". El futbolista llegó cedido del Rayo Vallecano y no podía enfrentarse al equipo del que es propiedad.