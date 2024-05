La Catedral de Sevilla también se adapta al turismo: ofrecerá misas en inglés para los visitantes extranjeros

La ciudad de Sevilla tiene un debate sobre la mesa en torno al turismo, si seguir abriéndose más hacia la llegada de visitantes de otros puntos del país y del extranjero o empezar a establecer restricciones como la tasa turística o la ya aprobada limitación de licencias de pisos turísticos. Mientras tanto, hasta que algunas de estas medidas terminen implantándose o se apruebe su puesta en marcha, la capital sigue recibiendo a personas de fuera en grandes cantidades.

Esto se refleja, por ejemplo, en la Catedral de Sevilla, uno de los lugares a los que acuden más turistas. Durante el pasado mes de abril, 250.049 personas realizaron la visita cultural de la Catedral y la Giralda, superando en un 25,36% más el mismo periodo del año anterior, y batiendo en estos primeros meses del año récords históricos.

La Catedral de Sevilla no vive ajena a que por sus puertas no solo entran personas nacidas en España y a que a sus misas asisten también fieles procedentes de otros países que pueden no entender el castellano. Por eso, desde hace unos años, como confirma el Cabildo de la Catedral a este medio, el canónigo Herminio González viene dirigiéndose en inglés a los visitantes extranjeros en la misa del domingo de las 13 horas, algo que esta institución pretende ofrecer de manera fija.

Un sacerdote da misas en inglés

Según explica a El Correo de Andalucía Marcelino Manzano, portavoz del Cabildo, este canónigo tenía por costumbre dar algunos mensajes en inglés, ya sea alguna lectura o parte de la homilía, como un gesto de "sensibilidad con los de fuera" por la cantidad de extranjeros que suelen asistir.

González, catedrático y musicólogo de prestigio internacional, domina el idioma y decidió que podía aprovechar esa ventaja para que todo el mundo lo entendiese. Pero este se jubiló, y solo ofrece misas cuando tiene que hacer alguna sustitución.

Es entonces, como se puede comprobar en un vídeo difundido a través de la red social 'X' (antes Twitter), cuando los domingos a las 13 horas mantiene esa costumbre que tenía con el "consentimiento y agradecimiento del Cabildo". Remarca su portavoz que, por ese motivo, lo de este 19 de mayo fue algo "puntual", dentro de que anteriormente lo solía hacer habitualmente.

El Cabildo quiere que sea algo fijo

Para que esta iniciativa, consensuada, de Herminio González no quede en algo que se produzca cada cierto tiempo, el Cabildo de la Catedral de Sevilla ha decidido dar un paso adelante y su intención es que "próximamente" en el calendario de misas se pueda introducir una en inglés.

Todavía es algo que se está estudiando, pero existe el propósito de que sea una realidad a "medio plazo". Cuenta Manzano que son conscientes de que asisten muchos extranjeros y que además disponen de muchos capitulares que saben inglés y podrían dar la misa en otro idioma.

Turistas pasean y hacen cola en el entorno de la Catedral de Sevilla / MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS

También están planteándose si la adaptación al inglés podría ser para la ceremonia entera, para alguna lectura, o la traducción de algunas partes. Con los años de pandemia, en los que se redujo el turismo, constataron que no existía esta necesidad, pero ahora sí que notan que se escuchan varios idiomas dentro de la iglesia y muchos participan en las misas.

Esta sería la siguiente decisión de la Catedral de Sevilla, que en los últimos años ha venido modernizándose en este sentido, ofreciendo información en inglés en su página web, en visitas guiadas, folletos u otros recursos, como los misales, a través de códigos QR o la aplicación.