Gonzalo Verdú ha ofrecido este miércoles su rueda de prensa de despedida del Elche CF. El futbolista cartagenero ha estado arropado por numerosos familiares, amigos, compañeros y miembros del club ilicitano. El capitán durante las seis últimas temporadas ha señalado que habló con la comisión deportiva y que no se llegó a plantear ninguna oferta económica. Al mismo tiempo, a manifestado que el entrenador, Sebastián Beccacece, le dijo que le gustaría que se quedase para ser un hombre importante dentro del vestuario. Pero su intención es seguir jugando al fútbol en otro equipo en el que pueda disfrutar más protagonismo.

¿Por qué se marchas del Elche?

Como dijo Mantecón (secretario técnico) esperamos al final de temporada para mantener una conversación y analizar todo. Ambas partes entendimos que era el momento de cerrar una etapa. Uno tiene que saber cuando es mejor para todos. Propuesta económica no ha habido porque ambas partes entendíamos que era el momento de separar nuestros caminos.

Desde que anunció su marcha ha recibido multitud de mensajes. Ha dejado un gran legado…

La verdad que han sido muchos. Eso es con lo que se queda uno. Te llevas esas muestras de cariño. Para mí es lo más importante.

¿Con qué momento se queda?

Es difícil decir uno, porque son muchos. Llegué en Segunda B, con el club en dificultades y toqué el cielo jugando en el Santiago Bernabeú, contra el Real Madrid, en Primera División. Incluso fue en un partido que pudimos ganar. No puedo decir un momento concreto. Aquí también he visto nacer a mis dos hijas.

Después de tanto tiempo jugando en campos de Tercera y Segunda B, ¿se imaginaba que podía conseguir lo que ha logrado?

La verdad es que no. Uno siempre aspira a lo máximo como profesional. He logrado dos ascensos, he podido jugar en el fútbol profesional. He olido campos de Segunda y de Primera División. Ni en mis mejores sueños pensaba que podía lograr lo que he conseguido con el Elche. He disfrutado cada momento y cada paso.

¿Qué va a ser de su futuro?

Me encuentro muy bien. Cierro una etapa en el Elche, pero quiero seguir compitiendo al máximo nivel. Estaba a la esperar de solucionar mi futuro con el Elche y ahora estamos buscando otras alternativas, porque me queda cuerda para rato.

¿Le gustaría volver algún día al Elche para desempeñar otras funciones?

El Elche es mi casa. Me encantaría poder seguir ligado a este club en un futuro. Si lo consideran oportuno, estaría dispuesto y no cierro esa puerta.

¿Con qué gol se quedaría?

También es difícil elegir uno. Pero si tuviera que hacerlo, con el que marqué contra el Real Madrid en la Copa del Rey. Nos pusimos por delante en los últimos minutos e, incluso, los pudimos eliminar. Ver como celebró todo el estadio aquel gol fue magnífico y por su magnitud quizás me quedaría con ese.

¿Es consciente del cariño que le tiene el club, la afición y todo el mundo?

Siempre estaré agradecido. Es increíble todos los mensajes que he recibido durante los últimos días después de anunciarse que no iba a continuar.

¿Le ha llamado o le ha mandado algún mensaje Bragarnik?

A día de hoy no. Pero siempre me ha mostrado su cariño y aprecio. Tengo muy buena relación y siempre ha reforzado el hilo conductor que llevábamos en el vestuario.

¿Se va con alguna espina clavada?

Siempre me va a quedar esa espina de no haber podido dejar al Elche en Primera División. Ha sido una temporada difícil y debe servir de aprendizaje y refuerzo para, de cara al futuro, aprender a mejorar cosas que no se han hecho bien.

¿Qué Elche espera para la próxima temporada?

Espero un equipo valiente. Al entrenador ya lo conocéis. Ojalá que pueda volver a Primera División y, sin duda alguna, será un candidato al ascenso.

¿Habló con Beccacece antes de que se tomará la decisión de no seguir?

Sí. Tuve la oportunidad unos días antes de acabar la temporada y me dijo que estaba agradecido de mi comportamiento y que confiaba en mí para que fuera una figura importante en el vestuario.

Dijo que le gustaría retirarse en el Elche y no va a poder ser. ¿Se le queda esa espina clavada?

Sí. En ningún momento tenía pensado que me iba a ir. Pero en el fútbol, a veces, se dan estas circunstancias. Me hubiera gustado retirarme aquí, pero no es una espina que se me queda clavada. Ahora quiero seguir compitiendo y jugando al fútbol, que es lo que me apasiona.

¿Qué receta daría de su función como capitán?

No he sido el único capitán. Lo he compartido con Fidel, Edgar Badia y Josan. Me sirvió de mucho haber compartido capitanía con Nino, del que aprendí mucho. Siempre hemos intentado ejercer este papel con sencillez y naturalidad. Desde que llegué al Elche ha habido unos grupos impresionantes en el vestuario.

¿Qué sensaciones tuvo en el último partido frente al Cádiz? ¿Sabía que iba a ser el último?

Acababa contrato y era una de las opciones que se podían dar. Mi hija de cinco años nació aquí y no entendía que me pudiera ir. Me decía que teníamos que quedarnos y que quería que volviera a jugar con el Elche. Pero el fútbol es así. En los últimos minutos, cuando salí, ya tenía la sensación de que era mi despedida.