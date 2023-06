Cuando uno deja huella, al final, encuentra el cariño de muchos. Eso es lo que se ha encontrado Gonzalo Verdú este miércoles en su despedida como jugador del Elche CF. El capitán durante las seis últimas temporadas ha estado arropado por una gran cantidad de compañeros, amigos, familiares y miembros del club ilicitano.

Josan, con quien ha compartido vestuario en la entidad franjiverde desde la etapa de Segunda B. El canterano Jony Álamo, también natural de Cartagena, a quien tantos consejos le ha dado. Nino, la gran leyenda franjiverde. El colombiano Neyder Lozano, con el que logró el ascenso a Segunda. Su mujer y sus dos hijas, que, como ha recordado han nacido en Elche. “Vinimos dos y nos vamos cuatro”. Su hermano Luis y su cuñada. Curro Montoya y Raúl García de su agencia de representación. El delegado del Elche, Paco Montoya. El fisioterapeuta Aitor Soler, con el que tanto tiempo ha trabajado durante el tiempo que ha estado lesionado. Los componentes de la comisión deportiva, Sergio Mantecón, Antonio Barragán, que también fue compañero suyo en las dos primeras temporadas en Primera División; y Mauro Óbolo. El director general de la entidad franjiverde, Pedro Schinocca. Pepito el utillero, trabajadores del club. David Aranda y Mario Payá, presidente y vicepresidente de la Federación Peñas. Todos ellos han querido estar al lado de Gonzalo Verdú en un día tan especial.

El futbolista cartagenero, que no podía ser de otra manera, se ha emocionado en varios ocasiones. Sobre todo, al principio, cuando se ha proyectado un vídeo con las mejores imágenes y sus mejores goles en las seis últimas campañas. No ha podido contener las lágrimas. Incluso, en algunos momentos, no ha podido articular palabra, mientras que la repleta sala de prensa del estadio Martínez Valero le ha correspondido con varios aplausos.

El presidente del Elche, Joaquín Buitrago, que ha estado junto al futbolista en la tribuna de prensa, ha señalado que “es un día que nunca deseas, pero que sabíamos que tenía que llegar. No es un un día triste, es un día de emoción para despedir a un jugador que lo ha dado todo por el club y por el equipo”, ha comentado el dirigente franjiverde al mismo tiempo que ha destacado que “Gonzalo Verdú ha honrado el escudo y ha hecho grande nuestra franja verde”.

Buitrago también ha comentado que “ha pasado con nosotros seis temporadas, con muchas cosas buenas y también algunas malas. Ha pasado de jugar en el campo del Ebro, en Segunda División B, al Santiago Bernabéu, en Primera. Ha sido un futbolista con jerarquía y liderazgo en el vestuario, que ha dejado huella, sobre todo en los momentos difíciles. Un gran compañero, pero, sobre todo, un capitán”, ha resaltado el presidente.

Por su parte, Gonzalo Verdú, que se había preparado un pequeño discurso para leer, porque sabía que se iba a emocionar, ha querido dar las gracias “a todos los entrenadores y cuerpos técnicos que he tenido, a los compañeros, a los trabajadores del club y a los medios de comunicación, que siempre me han tratado con respeto y cariño. A Jorge Cordero, por la oportunidad de traerme aquí. A la afición, que siempre se ha comportado de forma ejemplar. Y a mi familia. Venimos dos y nos vamos cuatro. En mi corazón siempre estará la franja verde. Hoy es un día triste, pero, a la vez feliz, porque he podido disfrutar de un viaje inolvidable. Estoy muy orgulloso de lo conseguido. A partir de ahora, seré un franjiverde más empujando desde fuera y deseo mucha suerte al Elche en esta nueva etapa”, han sido las palabras del capitán del conjunto ilicitano durante las últimas seis temporadas.

El club ilicitano, a través del presidente, Joaquín Buitrago, le ha entregado dos cuatros. Uno con fotografías de sus mejores momentos como franjiverde y otro con un mosaico y montaje con dibujos y con el brazalete de capitán.

Por su parte, los representantes de la Federación de Peñas también le han entregado una pequeña placa de recuerdo.